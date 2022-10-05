Немецкий профессор в интервью NYT: Подрывы газопроводов «Северный поток» могут лишить Украину поддержки европейцев

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Профессор социологии Университета прикладных наук в Магдебурге (ФРГ) Матиас Квент в интервью New York Times высказал мнение, что после взрывов на газопроводах «Серных потоков» Украина может лишиться поддержки со стороны европейцев. Рядовые жители стран ЕС, особенно Восточной Германии, очень встревожены последствиями полного прекращения поставок российского газа в канун зимы и воспринимают это как личную угрозу для себя и своих близких. При этом многие немцы скептически относятся к заявлениям о том, что подорвала свои же газопроводы Россия.

Война приблизилась, и люди чувствуют себя очень уязвимыми. Это первый случай, когда такая атака на трубопровод произошла здесь. Мы видели такие нападения на Ближнем Востоке, но никогда в Европе

— считает Квент.

Немецкий профессор уверен, что среди рядовых европейцев все более укореняется мнение, что «мы жертвуем нашим процветанием ради этой войны». Люди все больше понимают, что многократно выросшие цены на энергоносители — это прямое следствие антироссийских санкций, вводимых под лозунгом поддержки Украины. Изменение вектора общественного мнения вынуждены учитывать и европейские лидеры. На прошлой неделе канцлер Германии Олаф Шольц заявил:

Когда мы принимали решение о наших санкционных режимах, мы всегда руководствовались идеей, что они должны навредить России. Но мы не будем принимать решение о санкциях, которые наносят ущерб нашим странам больше, чем другим.

Еще больше европейских политиков пугает стремительно растущая в некоторых странах Евросоюза поддержка правых. Канцлер Австрии Карл Нехаммер предрек крушение демократии в Европе, если «эта война не закончится в ближайшие годы».

Правда, пока дальше громких заявлений европейских лидеров дело у них не идет. Старый Свет под давлением Вашингтона продолжает оказывать финансовую ит военную поддержку киевскому режиму. Но ситуация может измениться в самое ближайшее время.

Протесты против роста цен на энергоносители, а также против санкций в отношении России, которые многие считают причиной нынешних экономических трудностей, становятся все более многочисленными и масштабными в разных уголках Европы

— пишет автор статьи.

Люди в Германии, особенно восточной части страны, все чаще выходят на митинги с требованиями отмены антироссийских санкций и возобновления поставок газа по трубопроводу «Северный поток — 2», который тоже был поврежден в результате недавних взрывов. Многие простые немцы выступают против поставок оружия на Украину, заявляя, что «это не наша война».

Автор статьи приводит слова одной из жительниц общины Лубмин (там находится точка выхода на берег газопровода «Северный поток»), которая так описывает свое состояние и оценку будущего:

Поговорите с кем-нибудь здесь. То, что мы чувствуем, — это неприкрытый страх.