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ЦАМТО

Минобороны Японии утвердило программы модернизации парка F-15 "Игл" и закупки F-35A/B "Лайтнинг-2"

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F-35 ВВС Японии
F-35 ВВС Японии.
Источник изображения: forum.militaryparitet.com

ЦАМТО, 3 октября. Минобороны Японии приняло решение о выделении средств на модернизацию до 70 истребителей F-15 "Игл" и закупку дополнительных F-35A/B "Лайтнинг-2".

Как сообщили Janes.com в японском оборонном ведомстве, в бюджете на 2022 финансовый год выделено 130 млрд. иен (899,5 млн. долл. США) на закупку 12 новых истребителей F-35A/B "Лайтнинг-2".

Уточняется, что 77,9 млрд. иен выделено на закупку восьми F-35A и 52,1 млрд. иен – на приобретение четырех самолетов F-35B в версии с коротким взлетом и вертикальной посадкой (STOVL).

Напомним, что Министерство обороны Японии 4 февраля 2022 года подтвердило намерение в рамках программы Japan Super Interceptor (JSI) провести модернизацию 68 истребителей F-15J "Игл", произведенных компанией Mitsubishi по лицензии Boeing.

По оценке Агентства закупок, технологий и логистики ATLA (Acquisition, Technology & Logistics Agency) МО Японии, предполагаемая стоимость модернизации и поддержки парка из 68 самолетов Воздушных сил самообороны Японии до 2045 года составит 646,5 млрд. иен (5,62 млрд. долл.).

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Страны
Япония
Продукция
F-15
F-35A
F-35B
Компании
Boeing
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