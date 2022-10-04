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Военное обозрение

В Чехии собрали средства на закупку одного модернизированного танка Т-72М1 для украинской армии

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Источник изображения: topwar.ru

На фоне отказа Украине в поставках тяжелой бронетехники западного производства, Киев продолжает получать танки советского, но теперь не большими партиями, а по одному. Как оказалось, неравнодушные граждане Европы, желающие, чтобы украинская армия и дальше их защищала от "российской агрессии", начали собирать средства на закупку бронетехники.

После сбора денег в некоторых странах на закупку ударных беспилотников Bayraktar TB2, казалось, что нас уже ничем не удивить, но Европа продолжает это делать. Теперь европейцы собирают на танки для ВСУ. Пионером этого дела выступила Чехия, где неравнодушные к бедам украинской армии граждане страны уже насобирали на один танк Т-72.

По данным украинской прессы, сбором средств занималась одна из чешских организаций, очень желающая помочь ВСУ в противостоянии "полномасштабному российскому вторжению". В общем, насобирала эта организация ни много ни мало, а более 1,22 млн евро, на которые был закуплен один танк Т-72М1, модернизированный до версии Avenger. Как поясняется, это якобы новая чешская модернизация танка Т-72, что делает его сопоставимым с танками 3-го поколения. Там установлена связь стандарта НАТО, GPS, тепловизоры и т.д. в общем все тот Т-72М1, но получивший немного апгрейда.

По имеющимся данным, танк уже отправлен на Украину, как оказалось, отправка его железнодорожным транспортом входила в стоимость покупки. Закупка танка производилась при содействии Министерства обороны Чехии.

Наверное теперь стоит ожидать еще несколько сборов средств на танки в других странах, как это уже было с беспилотниками. В принципе, после закупки трех или четырех Bayraktar TB2 сборы тихо сошли на нет. Так будет и с танками.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Чехия
Продукция
Т-72
Проекты
GPS
NATO
БПЛА
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