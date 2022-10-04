Эксперты считают, что отсрочка для IT-специалистов в РФ поможет удержать их на местах

Управляющий партнер группы компаний IT Expert Михаил Грибов предположил, что дефицит кадров к октябрю может достичь 2-3 млн человек

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Возможность получения отсрочки от частичной мобилизации IT-специалистами поспособствует удержанию их на местах. Это также поможет индустрии стабилизироваться и нарастить потенциал даже в текущих условиях, считают опрошенные ТАСС эксперты.

"Инициативы Министерства цифрового развития точно поспособствуют удержанию специалистов", - считает управляющий партнер группы компаний IT Expert Михаил Грибов. При этом "стабилизация" отрасли даже в текущих условиях зависит от скорости и качества принимаемых корректирующих действий министерства. "Та скорость и внимание, которые Минцифры показывает сейчас, однозначно даст результат", - подчеркнул он.

Грибов предположил, что дефицит кадров к октябрю может достичь 2-3 млн человек. В связи с этим он выразил уверенность, что сейчас нужно "бронировать" специалистов и стараться сохранить их на местах.

В свою очередь, руководитель департамента цифровых решений агентства "Полилог" Людмила Богатырева уверена, что IT-отрасль благоприятно оценивает деятельность Минцифры в вопросе отсрочки. "Если не будет мозгов и рук, которые осуществляют разработку, о создании полнофункциональных отечественных аналогов зарубежного ПО не может быть и речи. Именно поэтому возможность получения отсрочки - это действительно важный шаг для тех, кто хочет остаться в стране", - объяснила она.

Усилия Минцифры сейчас также помогают предприятиям, имеющим IT-отделы, считает учредитель инвестиционной компании "Плечко групп" Ростислав Плечко. Соответствующие "айтишники" создают необходимое ПО и следят за нормальной работой оборудования, и от этого зависит эффективность других отделов, пояснил он. "Ведомства вносят в законодательство корректировки с учетом текущей ситуации и обратной связи представителей компаний, поэтому после периода турбулентности ситуация стабилизируется", - полагает эксперт.