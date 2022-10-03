Секретарь СБ Армении 3 октября отправится в Брюссель, где проведет встречи в штаб-квартире НАТО

Эмблема организации в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Ереван. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в понедельник, 3 октября, отправится с рабочим визитом в Брюссель, где у него запланированы встречи в штаб-квартире НАТО.

"В рамках рабочего визита Армен Григорян в штаб-квартире НАТО проведет встречи с комитетом заместителей постоянных представителей стран-членов НАТО (DPRC)", - сообщает пресс-служба Совбеза Армении.

30 сентября Григорян в рамках визита в США провел ряд рабочих встреч в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли.

Ранее Григорян обсудил ситуацию на армяно-азербайджанской границе на встрече в Вашингтоне с заместителем помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лорой Купер.