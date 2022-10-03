Войти
Интерфакс-АВН

Секретарь СБ Армении 3 октября отправится в Брюссель, где проведет встречи в штаб-квартире НАТО

300
0
0
Эмблема организации в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Эмблема организации в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Витвицкий

Ереван. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в понедельник, 3 октября, отправится с рабочим визитом в Брюссель, где у него запланированы встречи в штаб-квартире НАТО.

"В рамках рабочего визита Армен Григорян в штаб-квартире НАТО проведет встречи с комитетом заместителей постоянных представителей стран-членов НАТО (DPRC)", - сообщает пресс-служба Совбеза Армении.

30 сентября Григорян в рамках визита в США провел ряд рабочих встреч в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли.

Ранее Григорян обсудил ситуацию на армяно-азербайджанской границе на встрече в Вашингтоне с заместителем помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лорой Купер.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
Похожие новости
07.06.2022
У Баку и Еревана появляется шанс на мир. Жертвы двух конфликтов были не напрасны
25.03.2022
Война чужими руками
18.08.2021
Foreign Affairs (США): битва России за Черное море
01.07.2021
TNI (США): Так ли уж важна Украина для Америки?
01.07.2019
EurasiaNet (США): американские солдаты в Грузии на фоне напряженности с Россией
13.12.2016
ОБСЕ: посидели, пообщались, разошлись
26.06.2012
Первопричина огромного оборонного бюджета Азербайджана – элементарное проедалово
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.10 08:34
  • 33939
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.10 07:40
  • 11
В МО РФ заявили, что большинство отечественных БЛА не удовлетворяют требованиям ведомства
  • 03.10 04:58
  • 20
Минобороны РФ: "Бук-М3" регулярно сбивают американские ракеты HIMARS в ходе спецоперации
  • 03.10 00:20
  • 2
Украине не стоит ждать новой военной помощи от Запада. Ему не до того
  • 01.10 15:00
  • 12
Российская снайперская винтовка ORSIS-CT20 под патрон .375 CheyTac впервые поразила цель на дальности 5117 метров
  • 01.10 02:59
  • 2
Глава правительства Армении обвинил союзников в отсутствии военно-технической поддержки
  • 30.09 13:45
  • 2
ВСУ готовят наступление в Донбассе на нескольких направлениях
  • 30.09 07:18
  • 7
В США рассказали о последствиях ядерного удара России
  • 30.09 03:56
  • 3
Песков заявил, что США все ближе к тому, чтобы стать стороной конфликта на Украине
  • 29.09 18:28
  • 1
Представители министерств обороны РФ и Белоруссии обсудили планы военного сотрудничества
  • 28.09 17:46
  • 11
Высказаны предположения относительно того, с какой конкретно целью Россия применила на Украине самолёт Ту-214Р
  • 28.09 16:21
  • 6
«Известия» опубликовали кадры удара «Аллигатора» по пересекающей мост украинской колонне
  • 28.09 11:37
  • 5
«Ракеты в космос запускаем, а свою коробку передач произвести не можем»
  • 28.09 09:09
  • 2
Россия перетягивает Глобальный Юг на свою сторону
  • 27.09 14:55
  • 0
Точка кипения или как напечатать Победу?