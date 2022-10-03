Мельник призвал власти ФРГ "поставить на карту все" и оснастить Киев тяжелым вооружением

Кроме того, правящая коалиция "Светофор", по словам украинского посла, "должна сыграть ведущую роль в введении самых жестких санкций" против России

БЕРЛИН, 1 октября. /ТАСС/. Посол Украины в Германии Андрей Мельник, который останется на своем посту до 14 октября, призвал правительство ФРГ "поставить все на военную карту" и как можно скорее оснастить Украину всеми системами вооружения, включая боевые танки Leopard. С таким утверждением он выступил в опубликованном в пятницу интервью газете Die Welt.

"Федеральное правительство должно поставить все на военную карту самое позднее сейчас и без промедления оснастить Украину всеми системами вооружения, включая основные боевые танки Leopard", - сказал Мельник. Кроме того, правящая коалиция "Светофор", по его словам, "должна сыграть ведущую роль в введении самых жестких санкций" против России. В то же время дипломат утверждал, что реакция Запада на нынешние события на Украине "совершенно недостаточная". "Теперь должны последовать очень болезненные карательные меры, которые действительно навредят России", - резюмировал Мельник.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Западные государства нарастили поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.

С 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за вхождение в состав РФ. В пятницу президент РФ Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.