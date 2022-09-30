«Батальоны не должны метаться из угла в угол»: генерал-лейтенант Гурулёв раскритиковал использование БТГ на широком фронте

Источник изображения: topwar.ru

После начала проведения спецоперации ВС РФ на Украине основной тактической единицей на поле боя стала БТГ – сводная группировка, состоящая из отдельных подразделений полка или бригады. Во многом их широкое использование было обусловлено острой нехваткой личного состава, что заставляло формировать хотя бы минимально укомплектованные подразделения, которыми и стали БТГ – батальоны, усиленные кадрами и техникой.

Мы сегодня чем воюем – батальонно-тактическими группами. Это главная ошибка. Мы должны воевать полками, бригадами, дивизиями, армиями. Каждый должен выполнять задачу, а не собирать по крупицам подразделения. На фронте в 100 км один батальон метается из угла в угол, чтобы не пропустить прорыва противника

- заявил генерал-лейтенант Андрей Гурулёв, резко раскритиковав сложившуюся на фронте организационно-штатную структуру.

С его слов, частичная мобилизация наконец-то даст возможность отказаться воевать полноценными подразделениями, а не сводными отрядами. Эту позицию активно поддержал военкор Александр Сладков:

Когда в рядах больше людей, тогда меньше потерь.

Как он отметил, пополнение армии позволит сформировать резервы на всех участках ТВД, а не заниматься перегруппировкой подразделений. Также необходимо добиваться нормальной ротации личного состава: три месяца на фронте, три – дома, три – на полигоне и снова в бой. Это позволит солдатам отдохнуть, изучить новое оружие, подтянуть свои навыки.

Война должна стать работой, а не повинностью

- поясняет Сладков.

Напомним, что ранее многие военные эксперты высказывали скепсис по поводу эффективности БТГ во время боевых действий на фронте протяжённостью более 1000 км.