На обеспечение национальной обороны РФ в 2023-2025 годах направят более 13,7 трлн рублей

По отношению к объему ВВП доля расходов на национальную оборону составит соответственно 3,3%, 2,9% и 2,5% по каждому году

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Более 13,7 трлн рублей планируется направить на обеспечение национальной обороны в 2023-2025 годах, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета, внесенного в среду в Госдуму.

"Бюджетные ассигнования по разделу "Национальная оборона" в 2023 году составят 4,9 трлн рублей, в 2024 году - 4,6 трлн рублей и в 2025 году - 4,2 трлн рублей", - говорится в документе.

По отношению к объему ВВП доля расходов на национальную оборону составит соответственно 3,3%, 2,9% и 2,5% по каждому году. В общем объеме расходов бюджета доля направленных на эти цели средств в 2023 году по сравнению с 2022 годом увеличится и составит 17,1%, а в 2024 и 2025 годах уменьшится и составит 16,2% и 15,1% соответственно.