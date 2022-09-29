Бюджет на разработку вооружения по космической программе может вырасти на 4,28 млрд рублей

В 2024 году финансирование может быть увеличено на 2,75 млрд рублей, в 2025 году - на 2,08 млрд рублей по сравнению с прогнозом

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Бюджет на исследования в области разработки вооружения, военной и спецтехники в рамках космической программы может быть увеличен на 4,28 млрд рублей в 2023 году, говорится в пояснительной записке к проекту федерального закона "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Согласно документу, изменение параметров финансового обеспечения госпрограммы "Космическая деятельность России" обусловлено в том числе увеличением бюджетных ассигнований "на исследования в области разработки вооружения, военной и специальной техники и военно-технического имущества на поставку продукции (работ, услуг) в целях обеспечения заданий государственного оборонного заказа".

В 2023 году расходы бюджета на это направление вырастут на 4,28 млрд рублей, в 2024 году финансирование может быть увеличено на 2,75 млрд рублей, в 2025 году - на 2,08 млрд рублей по сравнению с прогнозом.

Также планируется увеличить бюджет на поставку продукции в целях обеспечения заданий гособоронзаказа в 2023 году на 104,4 млн рублей, в 2024 году на 110,3 млн рублей, в 2025 году - на 334,2 млн рублей по сравнению с параметрами бюджетного прогноза.