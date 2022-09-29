В ГД заявили, что курировать новые регионы в составе РФ должен отдельный вице-премьер

Депутат от "Единой России" Андрей Гурулев подчеркнул, что не видит другого решения кроме создания отдельного федерального округа

ЧИТА, 28 сентября. /ТАСС/. Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области, которые могут войти в состав России по итогам соответствующих референдумов, нуждаются в отдельном вице-премьере, курирующем их развитие в правительстве РФ. Такое мнение высказал ТАСС в среду член комитета Госдумы РФ по обороне, депутат от "Единой России" Андрей Гурулев.

"Нам необходим отдельный федеральный округ в Донбассе, Луганске, да на всех освобожденных территориях Украины. <…> Также я вижу логичным здесь введение должности в правительстве РФ, аналогичной с должностью Юрия Трутнева в Дальневосточном федеральном округе - вице-премьера правительства РФ и полномочного представителя президента в одном лице", - сказал Гурулев.

Депутат подчеркнул, что не видит другого административно-территориального решения кроме создания отдельного федерального округа, за восстановление и развитие территорий которого будет отвечать конкретный чиновник. "Сейчас такого человека нет, поэтому, по большому счету, результаты работы в том же Мариуполе спросить не с кого. Во-вторых, куда мы еще эти территории можем в наше устройство включить? Входить в Южный федеральный округ будет навязчиво, это территория со своими проблемами, крайне специфическими, это огромная ответственность", - добавил политик.

С 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской состоялись референдумы о вхождении данных регионов в состав России в качестве субъектов РФ. Во всех упомянутых регионах подавляющее большинство проголосовавших высказались за вхождение в состав РФ.