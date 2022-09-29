Генерал ВВС США: Поставим Украине передовые системы ПВО через 2 месяца для защиты от российских ракет

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Бригадный генерал ВВС США Пэт Райдер заявил в ходе общения с журналистами о том, что Пентагон «вместе с союзниками» намеревается поставить на Украину «передовые системы ПВО». По словам Райдера, ранее появившиеся в СМИ публикации о том, что несколько ЗРК NASAMS находятся на Украине, не соответствуют действительности.

Американский генерал заявляет, что два «передовых зенитных ракетных комплекса» (NASAMS) Пентагон передаст Киеву через 2 месяца после консультаций с Норвегией. Ещё шесть комплексов ПВО будут поставлены в интересах киевского режима «в течение года или двух».

В Пентагоне заявляют о том, что поставленные через два месяца ЗРК обеспечат «защиту украинских объектов от российских ракет средней и большой дальности».

Генерал Райдер:

США не видят серьезных изменений в тактике и стратегии действия российских сил, направленных на укрепление или защиту четырех регионов (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области), даже несмотря на то, что Москва мобилизует более четверти миллиона резервистов для ведения боевых действий.

По словам бригадного генерала ВВС США, «украинские войска пока успешно держатся».

NASAMS – передвижные ЗРК норвежского производства. В Норвегии заявляют, что эти комплексы способны уничтожать крылатые ракеты. Дальность поражения целей в зависимости от модификации – от 20 до 180 км. Максимальная скорость поражаемой цели – 1000 м/с. Высота поражения (максимальная) – 21 км. Эти комплексы состоят на вооружении в том числе армии США.