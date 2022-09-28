Пентагон заявил, что США пока не передавали Киеву ЗРК NASAMS

В ведомстве ожидают, что первые два комплекса доставят в ближайшие два месяца

ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты пока не передавали Украине зенитно-ракетные комплексы NASAMS. Об этом заявил во вторник на брифинге пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер.

"США не передавали Украине NASAMS. Мы ожидаем, что первые два комплекса будут доставлены в ближайшие два месяца", - сказал Райдер.

25 сентября американская телекомпания CBS опубликовала интервью, в котором президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что Киев уже получил обещанные Вашингтоном системы NASAMS. В понедельник пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров уточнил телеканалу "Общественное" его заявление. По словам Никифорова, Зеленский сказал, что Киев получил только согласие на поставку систем.