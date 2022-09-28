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Интерфакс-АВН

Перечень категорий граждан, подлежащих мобилизации, является закрытой информацией - Картаполов

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Андрей Картаполов и Сергей Шойгу
Андрей Картаполов и Сергей Шойгу.
Источник изображения: gazeta.ru

Москва. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Публикация точного перечня категорий граждан, подлежащих частичной мобилизации, невозможна, так как эти данные являются закрытой информацией, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Дело не в том, что надо публиковать весь перечень, кого призывают. Это вообще-то абсолютно закрытая информация. Потому что наименование воинских специальностей, их количество, наименование возрастных категорий - это всё может раскрыть замысел мобилизации, что является в общем-то государственной тайной", - сказал Картаполов во вторник на заседании Госдумы.

Так он прокомментировал протокольное поручение депутата от КПРФ Алексея Куринного, который предложил поручить комитету Госдумы по обороне запросить в министерстве обороны полную систематизированную информацию о порядке проведения призыва на военную службу в ходе частичной мобилизации, включая категории граждан и очерёдность.

Картаполов заметил, что касается соответствующих материалов, то есть специальный правительственный сайт, где министерство обороны, в том числе, публикует всю имеющуюся на сегодня открытую информацию, которой можно воспользоваться.

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Страны
Россия
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