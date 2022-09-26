В парке "Патриот" откроется экспозиция к юбилею первого пуска баллистической ракеты

Как сообщили в Минобороны РФ, на выставке будут показаны архивные фотографии, части корпуса первой ракеты, реликвии участников пуска

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Экспозиция музея Ракетных войск стратегического назначения РФ (РВСН) с полигона Капустин Яр будет предоставлена в Подмосковье в парке "Патриот" к 75-летию первого пуска баллистической ракеты. Об этом в субботу сообщило Минобороны РФ.

"К 75-летию первого пуска отечественной баллистической ракеты в Подмосковном конгрессно-выставочном центре "Патриот" представят уникальную экспозицию музея РВСН с полигона Капустин Яр", - говорится в сообщении.

Экспозиция откроется в начале октября. В военном ведомстве уточнили, что на выставке будут показаны архивные фотографии, связанные с первым пуском, части корпуса первой ракеты, реликвии участников пуска и личные вещи первого начальника полигона Капустин Яр генерал-полковника Василия Ивановича Вознюка.

Первый пуск отечественной баллистической ракеты был произведен 18 октября 1947 года в 10:47 мск с территории полигона Капустин Яр. Руководил первыми испытаниями известный конструктор ракетно-космических систем Сергей Павлович Королев.