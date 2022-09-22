Глава МИД Эстонии призвал ЕС признать ДНР и ЛНР "террористическими организациями"

Урмас Рейнсалу также предложил ужесточить санкции против РФ и увеличить военную помощь Украине

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу предложил властям Евросоюза обозначить Донецкую и Луганскую народные республики как "террористические организации", ужесточить санкции против РФ, а также увеличить военную помощь Украине.

"Нам нужно немедленно нарастить выделение военной помощи Украине. Нам нужно срочно усилить санкции. Эстония предлагает ЕС признать Донецкую и Луганскую народные республики террористическими организациями - так же как мы считаем террористической группировкой ИГ ("Исламское государство", запрещена в РФ - прим. ТАСС)", - заявил министр в среду в интервью газете Politico, комментируя решение руководства РФ провести частичную мобилизацию.

Путин 21 сентября подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. В обращении к россиянам он отметил, что линия соприкосновения в зоне специальной военной операции "превышает тысячу километров", при этом союзные силы противостоят "не только неонацистским формированиям, а фактически всей военной машине коллективного Запада", который угрожает самому существованию РФ. Путин также подчеркнул, что Россия готова будет использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства для защиты своей территориальной целостности и своего народа.

Кроме того, в среду в телеобращении Путин заявил, что Россия поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей об их будущем, которое они примут на референдумах. Ранее власти этих регионов решили провести референдумы о вхождении в состав России в качестве субъектов Федерации. Голосование на всех этих территориях пройдет с 23 по 27 сентября.