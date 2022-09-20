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Турция договорилась с Axiom Space об отправке своего первого астронавта в космос

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Корабль Crew Dragon
Корабль Crew Dragon.
Источник изображения: © NASA via AP

Турция и американская компания Axiom Space подписали соглашение об отправке на Международную космическую станцию (МКС) первого турецкого астронавта. Полет осуществят в 2023 году. Об этом сообщил министр промышленности и технологий республики Мустафа Варанк, передает ТАСС.

«Мы подписали историческое соглашение о первом пилотируемом космическом полете, который будет осуществлен к 100-летию нашей страны. Мы будем сотрудничать с Axiom Space с целью подготовки и обслуживания полета турецкого астронавта, процесс отбора которого продолжается», — написал он в своем Twitter.

Отмечается, что после 2023 года Турция планирует запустить собственную программу подготовки астронавтов. На реализацию этого проекта могут потратить 6 миллиардов долларов.

В июне стало известно, что американская компания Axiom заплатила «Роскосмосу» за полет астронавта НАСА Марка Ванде Хая на корабле «Союз» в рублях с опозданием на месяц.

В феврале 2021 года Мустафа Варанк сообщил, что Турция работает над созданием гибридной ракеты для доставки беспилотного космического аппарата на Луну.

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США
Турция
Компании
NASA
Роскосмос
Проекты
Луна
МКС
Союз ПКК
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