Великий подход: Россия и Китай намерены строить лунную станцию вместе

Зачем двум странам объединять усилия в космическом проекте

Россия и КНР подписали меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС). «Известия» разобрались в хитросплетениях лунных отношений.

Поворот на восток

Увидим ли мы в самое ближайшее время репортажи о создании лунной базы? Можно готовиться к самому интересному космическому строительству последних десятилетий? Не совсем так. Меморандум — это лишь обоснование позиций двух стран, документ о намерениях сотрудничества. Это не контракт и не договор с точным описанием и конкретными датами.

В документе нет даже четкого определения, на что будет похожа лунная база — будет ли это станция на орбите или на поверхности естественного спутника Земли. Выбор очень важен, ведь от него зависит стратегия исполнения проекта. Для орбитальной станции во многом будет достаточно технологий, существующих сейчас, а вот для стационарной придется конструировать модули с нуля, разрабатывать системы доставки и мягкой посадки.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин во время подписания меморандума с КНР Источник изображения: Фото: Роскосмос/roscosmos.ru

То есть это две абсолютно разные по сложности задачи. Орбитальную лунную станцию в настоящее время планирует создавать NASA, а вот до разработки станции на поверхности еще ни одна страна не добиралась. В зависимости от выбранного варианта будут разными и горизонт планирования, и сроки реализации. Да что уж там, цена стационарной лунной станции будет в десятки, если не в сотни, раз дороже орбитальной.

Тогда зачем появился такой меморандум и что за ним стоит? Во многом это политический документ, определяющий расклад космических сил в мире. Попытка заявить о новом центре силы.

Развод и девичья фамилия

Космонавтика стоит очень дорого. Поэтому большинство стран предпочитает заниматься космическими исследованиями не в одиночку. Де-факто большинство космических миссий международные. На опустившемся недавно на поверхность Марса ровере «Персеверанс» стоят испанский, норвежский и французские приборы, и на работавшем до него «Кьюриосити» было то же самое. Страны, предоставившие оборудование, не могут самостоятельно реализовать такой дорогой проект, а потому стараются поучаствовать «в складчину».

Фото поверхности Марса, которое прислал американский ровер Perseverance Источник изображения: Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/NASA

Венцом международного сотрудничества стала Международная космическая станция, в создании и эксплуатации которой принимают участие 15 государств. Формально МКС принято делить на американский и российский сегменты, но остальные страны участвуют в меру технологических возможностей и бюджетов. Например, Япония запускает грузовые космические корабли со снабжением и создала самый большой научный модуль станции.

Но, увы, МКС может стать последним проектом с такой степенью международного участия. И проблема во всё более расходящихся позициях России и США. Впрочем, еще во времена принятия решения о создании МКС многие американские политики были против строительства совместного с русскими проекта. В июне 1993 года в конгрессе США обсуждалось предложение об отказе от создания МКС, и это предложение не было принято с перевесом только в один голос: 215 голосов за отказ, 216 голосов за строительство.

Международная космическая станция (МКС) Источник изображения: Фото: REUTERS/NASA

В нынешней же ситуации, когда разорваны очень многие нити отношений, представить создание совместной станции практически невозможно. Теперь NASA приходится использовать частную компанию Axiom Space для покупки места на «Союзе», потому что конгресс США наверняка заблокирует подобную сделку.

С созданием лунной орбитальной станции Deep Space Gateway у США и России тоже не получилось договориться. NASA предлагало «Роскосмосу» второстепенную роль, как у Европейского космического агентства, Канады или Японии. «Роскосмос» настаивал на равном партнерстве. Но даже если бы соглашение было достигнуто, вряд ли оно смогло бы пройти согласование в конгрессе.

В поисках друзей

В современных реалиях, когда бюджет всей российской космической программы уступает американскому более чем в десять раз, реализовывать сопоставимые по технологической сложности проекты без чьей-либо помощи просто нереально. Судя по всему, в этой ситуации Россия пробует поставить на Китай.

Макеты корабля «Федерация» и двигателя РД-171 на выставке «Россия, устремленная в будущее» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

С одной стороны, решение это очень логичное и давно напрашивающееся. Китай за последние два десятилетия из отстающих вырвался на лидирующие позиции в мировой космонавтике. Причем движется он сразу по многим направлениям. В 2021 году начнется строительство китайской национальной орбитальной станции. В 2020-м запущена миссия на Марс, и в ближайшие два месяца должна будет состояться первая в истории Китая мягкая посадка на Марс. Также в прошлом году Китай совершил удачный запуск своего пилотируемого корабля нового поколения. В России же подобный проект «Федерация»/«Орел» буксует уже много лет.

Отдельно стоит сказать о лунной программе КНР. Это одна из самых последовательных и четко реализуемых космических программ в истории человечества. Китайские инженеры и ученые, изучив ошибки СССР и США, практически с первого раза реализуют всё более сложные миссии. Достаточно вспомнить последнюю на данный момент миссию «Чанъэ-5» по доставке лунного грунта на Землю. В рамках «Чанъэ-5» Китай впервые в истории человечества совершил автоматическую стыковку на лунной орбите. США стыковались на орбите Луны во время полетов миссии «Аполлон», но это происходило в ручном режиме.

Китайский аппарат «Чанъэ-5» Источник изображения: Фото: Global Look Press/Xinhua/Jin Liwang

Сегодня Китай способен даже самостоятельно реализовывать сложнейшие космические миссии. Понятно, зачем России такой союзник. А вот ответить на вопрос, зачем такое сотрудничество Китаю, гораздо сложнее. Один из ответов — доступ к российским технологиям. Но именно поэтому в работе над будущей лунной станцией очень важно сразу определить «правила игры» в самом начале и очень четко описать все правовые и экономические аспекты такого сотрудничества.

Лунный прогноз

Так чего можно ждать от Международной научной лунной станции? Пока не станут известны ее приблизительные характеристики и не будут объявлены основные даты проекта, стоит относиться к подписанному меморандуму исключительно как к заявлению о хороших намерениях. Китаю нужно понять, как будет увязываться его лунная программа, расписанная до 2028 года, когда должна состояться высадка китайских космонавтов на Луну, с проектом международной станции.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-17» во время запуска с Байконура Источник изображения: Фото: РИА Новости/Роскосмос

Присоединится ли к проекту кто-то еще? Можно ожидать предложений от арабских стран, активно вкладывающихся в космическую программу, Индии, пусть она и находится в натянутых отношениях с Китаем, Турции, недавно анонсировавшей свою космическую программу. Разговаривать же о практической реализации проекта можно будет лишь после того, как он окончательно оформится.

Михаил Котов