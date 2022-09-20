МО РФ: спецпредставитель США Уорд пытается подстроить работу КБТО под задачи Вашингтона

По словам начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, до прихода Уорда работа организации носила конструктивный характер и была направлена на решение конкретных вопросов

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Спецпредставитель США Кеннет Уорд ведет деструктивную деятельность на площадке Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), которая будет способствовать подстраиванию механизмов конвенции под задачи Вашингтона. Об этом в понедельник заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Деструктивная деятельность Уорда на площадке КБТО <...> будет способствовать подстраиванию механизмов конвенции под задачи Вашингтона", - сказал Кириллов, напомнив об итогах работы Уорда в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), в результате чего были допущены грубые нарушения норм международного права в Сирии.

"В ходе работы в ОЗХО Уорд тесно взаимодействовал с так называемыми Белыми касками, которые в 2017 году инсценировали применение сирийскими войсками химического оружия в Хан-Шейхуне. Используя данную провокацию как предлог и не дожидаясь начала расследования, американцы нанесли ракетный удар по авиабазе Шайрат, тем самым грубо нарушив нормы международного права", - подчеркнул Кириллов.

"До его [Уорда] прихода работа организации носила конструктивный характер и была направлена на решение конкретных вопросов. Одним из результатов деятельности Уорда стало превращение профессиональной, сугубо технической по своей сути организации в политизированную структуру с наделением себя функциями для решения внешнеполитических задач Вашингтона и его союзников по НАТО", - отметил Кириллов.