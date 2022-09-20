МО РФ: США ушли от вопроса о патентах на беспилотники для доставки биологического оружия

Начальник войск РХБЗ Вооруженных сил России Игорь Кириллов ранее сообщал, что агентство США по патентам и товарным знакам выдало документ № 8 967 029 на беспилотный летательный аппарат для распространения зараженных насекомых в воздухе

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Делегация США на прошедшем совещании стран - участниц Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) в Женеве, созванном по инициативе России, ушла от вопросов относительно патентов на средства доставки и применения биологического оружия, а ее ответы противоречили законодательству. Об этом заявил в понедельник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге по вопросам совещания.

По его словам, делегация США в ответе относительно патентов на технические средства доставки и применения биологического оружия, включая беспилотный летательный аппарат (БЛА) для распространения зараженных насекомых в воздухе, заявила, что "разработка и производство биологического оружия запрещены в США, и любое нарушение карается наказанием, начиная от штрафов и заканчивая тюремным заключением. При этом решение о выдаче патента не нарушает обязательств США по КБТО и не означает, что правительство США потворствует заявлениям изобретателей".

"Данное утверждение в корне противоречит американскому патентному кодексу, где четко зафиксировано, что патент в США не может быть выдан в отсутствие полного описания, цитата, "фактически существующего устройства" и его экспертной оценки. В попытке уйти от поставленных вопросов заместитель директора по программе снижения биологической угрозы Кевин Гаррет в своем выступлении говорил исключительно об исторических аспектах программы", - уточнил Кириллов.

По словам начальника войск РХБЗ, Гаррет не указал, что реальные цели Программы, направленные на снижение потенциала оружия массового поражения бывшего СССР, были достигнуты еще в 2008 году. При этом в ходе слушаний в Конгрессе было доложено о том, что цели Программы достигнуты, после чего ее действие было расширено на другие регионы мира. "В этой связи непонятно, с какими именно биологическими угрозами боролась ДТРА (Управление по снижению угрозы оружия массового поражения Минобороны США - прим. ТАСС) на постсоветском пространстве в течение последних 14 лет", - добавил он.

В начале сентября Кириллов сообщал о том, что в США разработали и запатентовали технические средства доставки и применения биологического оружия на основе беспилотников. По его данным, агентством США по патентам и товарным знакам был выдан документ № 8 967 029 на беспилотный летательный аппарат для распространения зараженных насекомых в воздухе. Кириллов отметил, что в описании к патенту указано, что с помощью данного устройства войска противника могут быть уничтожены или выведены из строя без риска для военнослужащих США.