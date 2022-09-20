Минобороны РФ сообщает о нанесении удара по заводу «Искра» в Запорожье, где проводилось обслуживание РСЗО HIMARS

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Российские войска стабилизировали фронт на севере и юге, приступив к выполнению основной задачи на данный момент - освобождению Донецкой Народной Республики. Несмотря на попытки противника провести контратаки, союзные силы продолжают медленно продвигаться вперед на основных направлениях на Донбассе.

Сначала из неофициального: Накануне вечером "музыканты" из ЧВК "Вагнера" при поддержке частей российских войск и подразделений НМ ДНР установили контроль над комплексом зданий "Артемовского завода шампанских вин". Кроме того, наши контролируют и прилегающую к заводу территорию. А это означает, что союзные силы довольно глубоко вошли в городскую промзону и уже достигли жилых кварталов. Переброска в город резервов ВСУ и дополнительной артиллерии определенные трудности для наших создала, но не стала препятствием для дальнейшего продвижения.

В полосе наступления активно работает артиллерия и авиация, накрывающие позиции украинских войск. Потери на данном направлении у ВСУ составили более 200 человек только убитыми. Ну бронетехнику тоже покрошили, 11 уничтоженных единиц насчитало наше Минобороны.

На южном направлении продолжается противостояние на Ингульце, где противник желает расширить так называемый Андреевский плацдарм, а наши отбивают атаки, уничтожая личный состав и бронетехнику противника. Общие потери ВСУ на этом направлении уже никто не считает, особенно в Киеве, Зеленскому необходимо "взять" Херсон. Сегодня ночью он опять записал видеообращение, в котором обещал поднять украинский флаг над этим городом. В принципе, он и над Крымом обещал жовто-блакитные стяги, причем в скором времени.

Здесь очень активно работает российская авиация, а также артиллерия, удары наносятся как по позициям ВСУ, так и по подтягиваемым резервам. Удары наносились в район Белогорки, населённого пункта Першотравневое Днепропетровской области, Рыбное Запорожской области, по самому Запорожью. Общие потери ВСУшников и националистов из батальона "Карпатская Сечь" более 115 человек. Также нанесены удары по заводу "Искра" в Запорожье, где велось обслуживание американских РСЗО HIMARS. Высокоточную ракету или ракеты запустила авиация, вполне возможно, что и стратегические ракетоносцы, которые в последне время очень активно летают над освобожденными областями Украины.

После долгого перерыва в небе опять появились украинские Су-25, очередной штурмовик, отправившийся на штурмовку позиций российской армии, был сбит ПВО в районе Александровки Херсонской области. Также зенитчики сбили 14 беспилотников, перехватили две противорадиолокационные ракеты HARM, а также две баллистические ракеты "Точка-У" и 24 реактивных снаряда РСЗО HIMARS и Ольха.