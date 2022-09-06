Наступление на грабли: за выходные ВФУ потеряли больше 30 танков

Попытки атак ВФУ на Николаевско-Криворожском направлении остаются безуспешными

На выходных киевский режим продолжал безуспешные попытки наступления на Николаево-Криворожском направлении, сообщили в Минобороны РФ. При этом противник потерял свыше 30 танков и почти 400 военнослужащих. В воздушных боях были сбиты три украинских штурмовика Су-25 и истребитель МиГ-29. Уничтожена пусковая установка американской реактивной системы залпового огня HIMARS и ударный беспилотник «Байрактар». Эксперты отмечают, что на юге страны противник бросил в бой резервы на иностранной технике, которые накапливались месяцами.

Огневое поражение

— За сутки боевых действий на данном направлении противник потерял 11 танков, 17 боевых машин пехоты, 10 других боевых бронированных машин, пять пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 150 военнослужащих, — заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Днем ранее Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в том же районе 23 танков, 27 боевых машин пехоты, 14 других боевых бронированных машин, девяти пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 230 военнослужащих.

Из-за больших потерь ВФУ на этом направлении не хватает койко-мест, медикаментов и запасов крови в медучреждениях Николаева и Николаевской области. Для задержания дезертиров в Николаеве увеличено количество военных патрулей и выставлены дополнительные посты на въездах в город, добавил генерал.

Выстрел из гаубицы «Гиацинт» батареи воздушно-десантных войск Вооруженных сил РФ на позициях на южном направлении специальной военной операции на Украине Источник изображения: Фото: РИА Новости

Высокоточным оружием ВКС России уничтожены пункты временной дислокации подразделений 80-й десантно-штурмовой бригады и склад боеприпасов. Ликвидировано более 120 националистов и 11 единиц бронированной и специальной автомобильной техники.

В результате сосредоточенных огневых ударов по позициям подразделений 30-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ликвидировано 110 боевиков. Командование проводит доукомплектование этих соединений из мобилизованных граждан из западных и центральных областей Украины.

В районе Курахово в ДНР в результате удара высокоточным оружием по двум пунктам дислокации иностранных наемников ликвидировано до 50 иностранных наемников.

Кроме того, высокоточным оружием ВКС России поражен пункт временной дислокации ротной тактической группы 95-й десантно-штурмовой бригады. Уничтожено более 100 военнослужащих и 14 единиц бронированной и автомобильной техники.

Бронетранспортер ВСУ типа «Козак», подбитый артиллерией ВС РФ Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

Сосредоточенными огневыми ударами нанесено поражение пунктам временной дислокации подразделений 93-й механизированной бригады. Ликвидировано до 120 боевиков и 11 единиц военной техники.

— На снимках уничтоженной техники и в сводках Минобороны РФ всё чаще встречаются иностранные образцы, — рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков. — Это говорит о том, что тысячи единиц советской техники, унаследованной Украиной, выбиты. Теперь артиллерия представлена в основном западными калибрами, в наступлении участвуют американские бронетранспортеры и бронемашины, самолеты, переданные из европейских стран НАТО. Всё это собиралось полгода — с начала операции — и сейчас горит на Херсонщине.

Европейские страны НАТО передали Украине количество бронетехники, достаточное для укомплектования нескольких механизированных бригад. Часть из них представляет советское наследине, часть — уже западные образы. И сейчас вся эта «сборная солянка» брошена на одно стратегическое направление. Для их подготовки требовались месяцы, но, судя по темпам, которыми она уничтожается в последние дни, вскоре этот наступательный порыв резервов ВФУ иссякнет, считает эксперт.

Перехваченный «Байрактар»

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за двое суток поразили 110 артиллерийских подразделений на огневых позициях и четыре пункта управления. В их числе — штабы нацформирования «Кракен», а также 65-й и 66-й механизированных бригад. Кроме того, поражены девять складов боеприпасов, хранилище топлива 60-й пехотной бригады, пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS и до 30 человек ее боевого расчета, а также 346 районов сосредоточения войск и техники.

Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России, задействованный в специальной военной операции Источник изображения: Фото: РИА Новости

В районе Романовки в Николаевской области истребители ВКС России уничтожили штурмовик Су-25 воздушных сил Украины. Еще два Су-25 сбиты в районе Сергеевки Херсонской области, а в районе Новоселовка Днепропетровской области — МиГ-29 воздушных сил Украины, переоборудованный для применения противорадиолокационных ракет HARM.

Подразделения ПВО России сбили восемь беспилотных летательных аппаратов, в том числе «Байрактар-ТБ2», три тактические ракеты «Точка-У» в Херсонской области, 67 снарядов реактивных систем залпового огня, в том числе 48 — РСЗО HIMARS, 15 — «Ольха», четыре — «Ураган», а также три противорадиолокационные ракеты HARM производства США у населенного пункта Новая Каховка Херсонской области.

Фрагмент украинской ракеты «Точка-У», сбитой ПВО РФ Источник изображения: Фото: РИА Новости

3 сентября ВФУ использовали для нанесения ударов по территории Запорожской атомной электростанции восемь беспилотных летательных аппаратов с подвесными боеприпасами. Все они блокированы российскими средствами РЭБ при приближении к станции, после чего гранаты были принудительно сброшены в безлюдных местах на удалении более 1,5 км от периметра безопасности станции. Радиационная обстановка остаётся в норме.

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 287 самолетов, 151 вертолет, 1872 беспилотных летательных аппарата, 372 зенитных ракетных комплекса, 4804 танка и других боевых бронированных машин, 824 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3367 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5276 единиц специальной военной автомобильной техники, — перечислил Игорь Конашенков.

Танковые виртуозы

В российском Минобороны рассказали о солдатах и офицерах, проявивших в ходе спецоперации мужество и самоотверженность.

Подразделение капитана Андрея Жарехина обеспечивало безопасность передвижения колонны, когда Андрей обнаружил группу украинских националистов, готовивших засаду. Выявленные боевики открыли минометный огонь. В результате одна из машин в колонне вышла из строя. Тогда Андрей принял решение дать бой врагу. В ходе него Жарехин вытащил из подбитой машины раненых военнослужащих, перенес их в бронетранспортер и отправил в тыл.

Затем группа Жарехина отошла в лесополосу, где обнаружила боевой пост украинских националистов. Скрытно подобравшись к позициям, военнослужащие уничтожили четырех боевиков и обнаружили на посту ценные документы и технические средства, после чего вернулись к позициям своих войск без потерь.

Военнослужащий войск специального назначения ВС РФ неподалеку от города Изюм Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

Майор Сергей Меньшаев с первых дней специальной военной операции ремонтирует вооружение и специальную технику не только в стационарных ремонтных мастерских, но и в полевых условиях. Благодаря его грамотным и профессиональным действиям в кратчайшие сроки в строй вернулись более 40 единиц технических средств службы ракетно-артиллерийского вооружения. Помимо этого, майор Сергей Меньшаев проводит обучение подчиненных новым методам проведения диагностики и ремонта, что позволяет сократить время восстановления и возвращения в строй вооружения и военной специальной техники.

Рядовой Владимир Бендер в составе танкового экипажа поддерживал наступление российских штурмовых групп на укрепленные позиции националистов. В ходе боя Владимир обнаружил замаскированную огневую точку и, заняв выгодную огневую позицию, позволил уничтожить ее наводчику. Затем экипажем танка были уничтожена БМП, три огневые точки и более 10 украинских боевиков. При этом боевая машина под управлением рядового не получила повреждений.

Старший сержант Алексей Кондрашов в составе подразделения российских Воздушно-десантных войск освобождал населенный пункт от украинских националистов. На подступах к нему он обнаружил группу боевиков, оборудующих оборонительные позиции, и принял решение навязать бой. В его ходе противник, терпя поражение, воспользовался поддержкой минометной батареи. Несмотря на обстрелы, отделение Алексея уничтожило большую часть вооруженной группы. Кондрашов лично ликвидировал трех националистов и взял в плен корректировщика минометного огня. Оставшиеся в живых националисты покинули поле боя и отступили.

Танк Т-80БВ ведет огонь по огневым точкам и укрепленным позициям ВСУ и националистических батальонов Источник изображения: Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

Гвардии рядовой Илья Воротников в составе танкового экипажа принимал участие в освобождении населенного пункта от украинских радикалов. В ходе наступления он лично вскрыл замаскированную позицию вражеского танка и, скрытно подобравшись с фланга, действуя на месте наводчика, точным попаданием уничтожил боевую машину националистов. После этого Илья уничтожил еще один танк, две БМП-2 и до 20 националистов, способствуя дальнейшему вытеснению боевиков с занимаемых позиций и освобождению населенного пункта. За проявленное мужество, отвагу и самоотверженность в бою гвардии рядовой Воротников был награжден орденом Мужества.

Рядовой Александр Остапенко обеспечивал безопасность передвижения колонн российских войск, когда обнаружил большую группу украинских диверсантов. Он доложил об этом командиру и одним из первых вступил в бой, лично ликвидировав 15 националистов. Благодаря смелым и решительным действиям рядового Александра Остапенко было обеспечено своевременное и безопасное продвижение колонн российских войск на позиции, рассказали в военном ведомстве.

Антон Лавров

Андрей Федоров