Минобороны отработало переброску МРК проекта «Каракурт» с Балтийского моря в Белое по внутренним водам

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Министерство обороны продолжает отрабатывать переброску боевых кораблей с Балтики на Северный флот по внутренним водным путям. На этот раз в Белом море побывал МРК "Мытищи" проекта 22800 "Каракурт" из состава Балтийского флота.

В прошлом году Минобороны довольно активно отрабатывало переброску кораблей с одного флота на другой именно по внутренним водным путям. Военные отработали переброску малых ракетных кораблей из Каспийского моря на Балтику, с Балтики в Белое море, с Черного моря в Белое и т.д. В экспериментах принимали участие патрульные корабли проекта 22160, МРК "Буян-М" и МРК "Каракурт", т.е. боевые корабли небольшого водоизмещения, способные проходить через шлюзы Беломоро-Балтийского канала и реки.

Последним на Северный флот был переброшен МРК "Советск", являющийся вторым "Каракуртом" после "Мытищ", пополнившим боевой состав Балтийского флота в 2019 году. В этом году о проведении учений с переброской кораблей не сообщалось, видимо МРК "Мытищи" был первым, посетившим Белое море. Как сообщают "Известия", со ссылкой на военное ведомство, корабль совершил переход через Неву, Ладожское озеро и Беломорско-Балтийский канал, после чего прибыл в Белое море. Там экипаж МРК провел ракетные стрельбы, после чего отправился обратно.

В Минобороны подчеркнули, что учения такого рода подтверждают возможность переброски по внутренним водным путям в случае необходимости МРК проекта 22800 "Каракурт" для нанесения ракетного удара или выполнения каких-либо других задач. Это исключает варианты межфлотских переходов через Датские проливы и Северное море на виду у разведок всех стран НАТО. В советское время командование ВМФ СССР неоднократно отрабатывало переброску кораблей с флота на флот через территорию страны, были задействованы даже подводные лодки.