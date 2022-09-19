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Интерфакс-АВН

Члены СПЧ обратились в Генпрокуратуру за разъяснениями по информации СМИ об участии заключенных в операции на Украине

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Заключенные возле двери барака в тюрьме
Заключенные возле двери барака в тюрьме.
Источник изображения: © AFP 2021 / Hector Mata

Москва. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Члены Совета при президенте РФ по правам человека обратились к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой разъяснить основания для освобождения российских заключенных, которые по информации СМИ якобы участвуют в спецоперации на Украине.

Обращение опубликовано в воскресенье на сайте Правозащитного совета Санкт-Петербурга.

"Широко распространилась информация (передача "Бесогон ТВ" в программе "Вести" на канале "Россия-1" в воскресенье, 7 августа 2022 года), что сейчас по всей России тысячи заключённых с неотбытыми сроками за различные, в том числе тяжкие, преступления направляются в Украину участвовать в специальной военной операции (...) просим Вас разъяснить, на каком основании освобождаются от отбытия заключения указанные лица, если эта информация соответствует действительности?", - говорится в обращении правозащитников.

Авторы обращения напоминают, что российское законодательство допускает три основания для освобождения заключенного, не до конца отбывшего свой срок наказания: оформленное указом президента РФ помилование, амнистия по постановлению Госдумы РФ и условно-досрочное освобождение по решению суда.

Обращение подписали члены СПЧ Александр Верховский (руководитель Информационно-аналитического центра "Сова", признанного НКО-иноагентом), Наталья Евдокимова (ответственный секретарь Правозащитного совета Санкт-Петербурга), Игорь Каляпин (основатель признанного иноагентом и самораспущенного "Комитета против пыток"), Ева Меркачева, Владимир Ряховский и Николай Сванидзе.

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Страны
Россия
Украина
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