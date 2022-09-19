В НАТО признали, что решение о наращивании военного присутствия у границ России было принято несколько лет назад

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Командование НАТО приняло решение о расширении военного присутствия у границ России еще несколько лет назад, а не сейчас, как заявляется, якобы из-за начала военной спецоперации российской армии на Украине. Об этом заявил председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

Лейтенант-адмирал Королевского военно-морского флота Нидерландов выступил на пресс-конференции в Таллине по итогам встречи начальников генштабов стран НАТО. В ходе своей речи Бауэр признался, что расширение военного присутствия у границ России обсуждалось еще несколько лет назад и оно никак не связано с российской спецоперацией на Украине. Начало боевых действий только заставило командование альянса поторопиться и еще больше нарастить силы на территории стран Восточной Европы.

Мы обсудили самую обширную реформу наших военных структур с 1949 года. Планирование началось несколько лет назад, сейчас мы осуществляем это

- заявил он.

Расширение военного присутствия на "восточном" фланге НАТО подается как "защита" стран Восточной Европы от возможной "агрессии России". Как недавно заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, альянс послал России "однозначный сигнал", что НАТО будет защищать "каждый дюйм территории союзников" в случае "нападения России". По его словам, альянс является сугубо мирной организацией и не несет никакой угрозы России. В Кремле придерживаются иного мнения, все действия НАТО направлены на конфронтацию с Россией, а дальнейшее расширение сохранению безопасности Европы не способствует.