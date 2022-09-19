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Военное обозрение

Компания Boeing объявила об успешном испытании взаимодействия беспилотника-заправщика MQ-25 Stingray с пилотируемыми самолетами разных типов

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Источник изображения: topwar.ru

Представитель компании Boeing рассказал журналу Defense News об успешном проведении испытаний взаимодействия беспилотника-заправщика MQ-25 Stingray с разными типами пилотируемых самолетов. Тестирование БПЛА проводилось еще весной в специально созданной для этих целей лаборатории. В ходе виртуальной демонстрации было доказано, что несколько типов самолетов ВМС США могут выполнять задачи наблюдения за MQ-25 Stingray и получать с него изображения в режиме реального времени.

Демонстрации включали в себя несколько вариантов использования и потенциальных сценариев эксплуатации MQ-25:

— взлет с авианосца под командованием корабельной станции управления;

— БПЛА сообщает на станцию об успешном взлете;

— один из трех типов самолетов ВМС принимает командование беспилотником с базовой станции, берет управление на себя и отправляйте MQ-25 параметры для выполнения задачи.

В ходе испытаний было доказано, что истребитель F / A-18 Super Hornet Block III и морской патрульный самолет P-8A Poseidon, а также усовершенствованный командно-диспетчерский самолет Northrop Grumman E-2D Hawkeye могут координировать свои действия с наземной станцией управления и беспилотником во время этой операции.

Представитель компании рассказал, что мобильная лаборатория включает в себя настоящую кабину Super Hornet Block III, которая позволяет показать, как пилот может получить управление дроном, а затем увидеть сделанные им снимки в режиме реального времени.

Командование ВМС США планирует использовать MQ-25 не только в качестве дозаправщика, но и для разведывательных и других целей. Как дозаправщик беспилотник должен начать поступать на вооружение военно-морской авиации не позднее 2025 года.

Представитель Boeing сообщил, что компания активно работает над усовершенствованием программного комплекса БПЛА с целью развития его многофункциональности и улучшения взаимодействия с пилотируемыми самолетами всех классов.

Мы должны думать о разработке и производстве, мы должны выйти за рамки обозначенной программы, потому что это необходимо для стратегической борьбы в Южно-Китайском море

— подчеркнул представитель компании.

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