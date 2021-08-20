Беспилотник MQ-25 дозаправил в воздухе летающий радар.

Палубный беспилотник-заправщик MQ-25 Stingray впервые дозаправил в воздухе самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-2D Advanced Hawkeye. Как сообщают ВМС США, это произошло во время испытаний 18 августа.

Boeing получила контракт на разработку, производство и проведение испытаний четырех MQ-25 в 2018 году. Беспилотник-заправщик выполнен по классической самолетной схеме с трапециевидным в сечении фюзеляжем и крылом нормальной стреловидности. У его килей большие углы наклона, поэтому в полете они работают и как горизонтальные стабилизаторы. Сопло двигателя MQ-25 плоское, что делает его менее заметным в радиолокационном и инфракрасном спектрах.

Прошлым летом на беспилотник установили заправочное оборудование. Контейнер с системой «шланг-конус» подвесили на пилоне под левой консолью крыла MQ-25. Зимой прошлого года Boeing провел летные испытания беспилотника с заправочным оборудованием и проверил, как оно влияет на аэродинамику летательного аппарата.

MQ-25 впервые дозаправил в воздухе самолет 4 июня. Это был истребитель F/A-18 Super Hornet. Испытания были признаны успешными, и MQ-25 стал первым в истории беспилотником, которому удалось поучаствовать в воздушной дозаправке.

Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения E-2D Advanced Hawkeye начали получать систему воздушной дозаправки в 2019 году. Ее разработкой и испытанием занималась компания Northrop Grumman. Система состоит из оборудования контроля подачи топлива, топливопровода и топливоприемника в виде штанги, установленного над кабиной пилотов. Она должна увеличить продолжительность полета «летающего радара», которая составляет около пяти часов.

Беспилотник MQ-25 дозаправил E-2D в воздухе 18 августа. Полет длился шесть часов и проходил на высоте около трех тысяч метров. E-2D приблизился к беспилотнику на скорости 220 узлов, а затем установил с ним контакт. MQ-25 передал самолету топливо, и испытания были признаны успешными. Испытания беспилотника-заправщика продлятся еще несколько месяцев: он должен продемонстрировать полет в разных режимах, а также взлет и посадку на авианосец. Его производство должно начаться в следующем году.

Для воздушной дозаправки Boeing разрабатывает не только беспилотник, но и самолет-заправщик KC-46A Pegasus. Ранее мы писали, что ему разрешили применять систему «шланг-конус» под центропланом и штангу в оперативных заданиях. Правда, пока в ограниченном режиме.

Василиса Чернявцева