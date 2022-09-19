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Военное обозрение

Немецкий эксперт по обороне: Всё, чего Киев смог добиться с военной точки зрения, оказалось возможно благодаря западному оружию

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Источник изображения: topwar.ru

В Германии высокопоставленные чиновники и военные продолжают рассуждать на тему поставок вооружения для нужд киевского режима. Очередными соображениями по этому поводу делится Андре Вюстнер, возглавляющий ассоциацию бундесвера. По его словам, чем больше оружия Германия отправляет на Украину, тем хуже для самой Германии. Представитель немецких вооружённых сил указывает на то, что стремление Киева обзавестись западным тяжёлым вооружением понятно, но каждая такая поставка будет ослаблять войска Германии.

Вюстнер:

Такого рода поставки ведут к каннибализации наших собственных войск, когда нам приходится отрезать от самих себя, чтобы что-то поставить Украине.

По словам Вюстнера, это не только его личное мнение:

Так считают многие наши военнослужащие. И связано такое положение дел с ненадёжной материальной оперативной готовностью.

Высокопоставленный представитель бундесвера добавляет, что есть обязательства перед НАТО, в том числе в плане учений, но при росте поставок немецкого оружия Киеву рано или поздно такие обязательства будет просто нечем выполнять – не будет хватать вооружения и прочих материально-технических средств военного плана.

Вюстнер:

Нам нужно наладить немедленную закупку всего того, что мы поставили Киеву.

Тем временем в немецком издании Mannheimer Morgen приводится заявление эксперта по обороне ФРГ Мари-Агнес Штрак-Циммерманн. По её словам, всё то, чего Киев смог добиться с военной точки зрения, оказалось возможно благодаря западному оружию. При этом Штрак-Циммерманн, представляющая политическую силу «свободных демократов», считает, что поставки оружия украинскому режиму нужно наращивать. По её мнению, нужно срочно одобрить поставки БМП Marder, против чего пока выступает правительство Олафа Шольца, за что его уже раскритиковал в весьма грубой форме глава киевского режима Зеленский.

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Страны
Германия
Украина
Проекты
NATO
Военные учения
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