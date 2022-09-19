Директор Австралийской ассоциации обороны: атомные субмарины могут нам понадобиться раньше намеченных сроков поставки

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Создание военно-политического альянса AUKUS в составе Австралии, Великобритании и США привело не только к увеличению в перспективе военного потенциала Австралии, но и к появлению определенных рисков. В первую очередь, они связаны с необходимостью привлечения дополнительных трудовых ресурсов, созданием новых производственных мощностей, развитию новых логистических маршрутов и необходимой инфраструктуры для реализации морской программы страны.

О существующих рисках заявил министр обороны Австралии Ричард Марлес, выступая на брифинге перед журналистами. Как отметил глава австралийского военного ведомства, стране предстоит потратить не мене 81,2 млрд долларов США на модернизацию своих военно-морских сил. Главной целью предстоящей модернизации в Австралии называют противостояние с Китаем как основной угрозой интересам англосаксонской коалиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Официально затраты на строительство атомных подводных лодок еще не объявлялись. Но они будут очень существенными для австралийского бюджета. Так, по оценкам Австралийского института стратегической политики, затраты составят около 70 миллиардов австралийских долларов. Однако в правительстве считают затраты оправданными, поскольку они позволят Австралии войти в «клуб» стран, имеющих собственный атомный подводный флот. Сегодня к таким странам относятся США, Россия, Китай, Индия, Франция и Великобритания.

Кроме того, Австралии придется потратить немало средств и на модернизацию обычного надводного флота. Правительство планирует в течение ближайшего десятилетия модернизировать все фрегаты и эсминцы военно-морских сил. Также стране необходимо продлить срок службы уже находящихся на вооружении ВМС подводных лодок.

По мнению исполнительного директора Австралийской ассоциации обороны Нила Джеймса, важным риском остается и то, что подводные лодки могут потребоваться стране до того времени, пока они будут поставлены согласно озвученных ранее планов. Это обстоятельство потребует привлечения дополнительных финансовых ресурсов, и без помощи извне Австралия не справится.

Отдельный вопрос – обучение личного состава экипажей атомных подводных лодок, что также довольно проблематично в текущих условиях. Во-первых, подводников предстоит набрать, во-вторых – обучить работе с оборудованием АПЛ. Модернизация флота потребует набора не только военных, но и гражданских специалистов, которые будут задействованы в производстве и обслуживании подводных лодок и других кораблей ВМС Австралии.

Поэтому уже сейчас ВМС начали активно взаимодействовать с австралийскими университетами и колледжами. Помощь в подготовке личного состава окажут в Великобритании, которая обладает собственными атомными подводными лодками и может содействовать обучению австралийских подводников и гражданских специалистов.