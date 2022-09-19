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В России оценили перспективы F-16 и F-15 на Украине

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Группа истребителей F-15 и F-16 над горящими нефтяными месторождениями во время операции "Буря в пустыне".
Группа истребителей F-15 и F-16 над горящими нефтяными месторождениями во время операции "Буря в пустыне".
Источник изображения: flickr.com/Airman Magazine

Вооруженные силы Украины испытывают нехватку квалифицированных пилотов истребительной авиации. Так в беседе с РИА Новости военный эксперт Владимир Евсеев оценил перспективы передачи Киеву самолетов F-16 Fighting Falcon, F-15 Eagle или A-10 Thunderbolt II американского производства.

«На Украине практически не осталось пилотов второго класса. Кроме того, известно о гибели самых опытных асов. В условиях, когда самолетов почти нет, летчики третьего класса имеют большие перерывы в полетах, поскольку не хватает техники. Летный состав деградирует», — сказал специалист.

По его мнению, «даже если гипотетически предположить, что откуда-то поставят новые образцы, то их собьют в первых же боях». «Обратите внимание на последний опыт боевого применения украинской пилотируемой авиации — самолеты работали даже не парами, а в одиночку. Такой способ повышает вероятность быть сбитым», — сказал эксперт.

В июле издание Breaking Defense заметило, что Воздушные силы Украины могут начать использовать истребители F-16 Fighting Falcon американского производства через год-полтора.

В июне 2021 года крупнейший подрядчик Пентагона, американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin, предложила Украине купить у нее истребители четвертого поколения F-16 Fighting Falcon.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
A-10 Warthog
F-15
F-16
Компании
Lockheed-Martin
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