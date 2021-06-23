Lockheed Martin предложила Украине купить F-16

Крупнейший подрядчик Пентагона, американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin, предложила Украине купить у нее истребители четвертого поколения F-16 Fighting Falcon, сообщает Defence Blog.

«Компания может предоставить Украине новые истребители или модернизировать подержанные боевые самолеты», — пишет издание.

Согласно Defence Blog, в первом случае речь идет о продаже истребителей версии Block 70/72, производство которых в США началось в ноябре 2019 года. Во втором случае предлагается модернизировать бывшие в использовании другими странами самолеты до Block 70/72.

Издание отмечает, что F-16 Fighting Falcon на Украине могут заменить самолеты Су-27 и МиГ-29.

В марте военный обозреватель Антон Лавров заявил, что гипотетическую закупку Украиной истребителей пятого поколения F-35 Lightning II производства американской компании Lockheed Martin «можно только приветствовать».

В январе Кристофер Миллер, занимая должность исполняющего обязанности министра обороны США, назвал программу создания F-35 Lightning II куском дерьма.

Иван Потапов