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Lockheed Martin предложила Украине купить F-16

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F-16 Fighting Falcon
F-16 Fighting Falcon.
Источник изображения: Фото: Ints Kalnins / Reuters

Крупнейший подрядчик Пентагона, американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin, предложила Украине купить у нее истребители четвертого поколения F-16 Fighting Falcon, сообщает Defence Blog.

«Компания может предоставить Украине новые истребители или модернизировать подержанные боевые самолеты», — пишет издание.

Согласно Defence Blog, в первом случае речь идет о продаже истребителей версии Block 70/72, производство которых в США началось в ноябре 2019 года. Во втором случае предлагается модернизировать бывшие в использовании другими странами самолеты до Block 70/72.

Издание отмечает, что F-16 Fighting Falcon на Украине могут заменить самолеты Су-27 и МиГ-29.

В марте военный обозреватель Антон Лавров заявил, что гипотетическую закупку Украиной истребителей пятого поколения F-35 Lightning II производства американской компании Lockheed Martin «можно только приветствовать».

В январе Кристофер Миллер, занимая должность исполняющего обязанности министра обороны США, назвал программу создания F-35 Lightning II куском дерьма.


Иван Потапов

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Страны
США
Украина
Продукция
F-16
F-35
МиГ-29
Су-27
Компании
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