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Бывший министр обороны США назвал F-35 куском дерьма

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Источник изображения: Фото: Wilson Ring / AP

Бывший исполняющий обязанности министра обороны США (с 9 ноября 2020 года по 20 января 2021-го) Кристофер Миллер 14 января в ходе пресс-конференции назвал программу создания американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II куском дерьма, пишет Aviation Week & Space Technology.

Согласно американскому журналу, ссылающемуся на бывшего помощника по закупкам министра Военно-воздушных сил (ВВС) США Уилла Ропера, Пентагон недоволен темпами снижения расходов на данный самолет со стороны головного разработчика и производителя истребителей пятого поколения, американской компании Lockheed Martin.

«Lockheed [Martin] обязалась снизить среднюю часовую стоимость эксплуатации F-35A до 25000 долларов к 2025 году, что примерно на 25 процентов меньше, чем [соответствующий показатель] в 2018 году. Но по мере приближения к своей отставке [в результате избрания Джо Байдена 46-м президентом США] Ропер не был удовлетворен темпами сокращения [расходов по программе истребителя], поскольку ВВС стремятся получать новые F-35 из расчета 48-60 самолетов ежегодно», — пишет издание.

В январе журнал Popular Mechanics, ссылаясь на соответствующую стенограмму выступления чиновника, сообщил, что Миллер назвал F-35 Lightning II «куском ...». Издание уверяло, что исполняющий тогда обязанности министра обороны не завершил свое высказывание, и предложило своим читателям самостоятельно предположить, что имел в виду чиновник. Popular Mechanics пишет, что «США и их союзники [оказываются] на крючке не только из-за покупки F-35 по цене от 110 до 117 миллионов долларов за самолет, но и из-за непомерной стоимости его летного часа в размере около 44 тысяч долларов, платы за модернизацию старых самолетов, исправления многих недостатков самолета, оплаты счетов за будущие обновления и разработки истребителя шестого поколения».

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-35
F-35A
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
2020-й год
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