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В США оценили срок начала использования Украиной американских F-16

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Истребитель F-16
Истребитель F-16.
Источник изображения: © AP Photo / Wally Santana

Воздушные силы Украины могут начать использовать истребители F-16 Fighting Falcon американского производства через год-полтора, пишет Breaking Defense.

По мнению бывшего пилота F-16 Fighting Falcon Джона Венейбла, способного летчика МиГ-29 можно переобучить на новый истребитель за три-четыре месяца, однако обучение техников и подготовка логистики для обслуживания самолета потребует гораздо большего времени.

«Если у вас нет подрядчика, который готов отправиться в зону активных боевых действий с командой техников, которые уже имели опыт работы с самолетом, вы ожидаете от года до полутора, прежде чем Украина сможет начать использовать эти самолеты», — дал свою оценку срокам готовности Украины к F-16 Fighting Falcon Венейбл.

В марте журнал The National Interest сообщил, что Военно-воздушные силы (ВВС) США проведут модернизацию парка истребителей F-16 Fighting Falcon по 22 пунктам.

В июне 2021 года крупнейший подрядчик Пентагона, американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin, предложила Украине купить у нее истребители четвертого поколения F-16 Fighting Falcon.

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Страны
США
Украина
Продукция
F-16
Компании
Lockheed-Martin
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