Цифровизация и роботизация ВС Турции. Часть III.

Продолжая тему развития цифровых технологий и робототехнических комплексов (РТК) в ВС Турции, напомним, что в части I речь шла о достижениях турецкого оборонно-промышленного комплекса в области роевых технологий. Часть II затрагивала производство беспилотных летательных аппаратов. Теперь обратимся к наземным системам.

Наземные робототехнические комплексы

По оценкам турецких источников, в последнее десятилетие разработка наземных РТК существенно выиграла от новых технологий. Хотя в настоящее время они являются преимущественно дистанционно управляемыми аппаратами, ожидается, что в ближайшем будущем наземные РТК приступят к самостоятельному выполнению миссий.

Несколько лет назад Управление оборонной промышленности Турции (SSB) утвердило план развития наземных РТК. Согласно документу, предусматривается, что эта группа технических средств получит следующие возможности: автономность, мобильность, боеспособность и необходимую логистическую поддержку. По весу наземные РТК разделены на три категории: легкие, средние и тяжелые.

Легкие робототехнические комплексы

К легкой категории отнесены тактические роботы весом от 1 до 6 кг. Как правило, подобные системы используются в городских условиях для выполнения широкого круга задач: от ведения разведки до разминирования боеприпасов и СВУ.

Так, РТК M4 Mini от компании Alpera представляет собой гусеничную платформу в компактном и прочном корпусе. Аппарат имеет массу 2,2 кг и размеры 12х28х36 см, что обеспечивает его переноску в стандартном рюкзаке. M4 достаточно прочен, чтобы продолжать свою работу даже после падения на бетонный пол с высоты 6 м.

Роботехнический комплекс M4 Mini от компании Alpera

Конструкция данного РТК игнорирует такие определения, как передняя или задняя часть, ​​верх или низ. Аппарат работоспособен в любом направлении. Благодаря своим крюкам, он может карабкаться, тянуть, толкать или перемещать предметы. Продолжительность работы в сложных условиях достигает 3 часов. М4 Mini оснащен 4 ИК-камерами и, таким образом, обеспечивает ситуационную осведомленность на 360°.

Одноразовый РТК VAŞAK от компании Altınay Defense

Широкий спектр применения предлагает одноразовый наземный РТК VAŞAK от компании Altınay Defense. Аппарат имеет большую дальность связи и высокую ударопрочность, что позволяет использовать его внутри зданий и иных закрытых пространствах (например, в пещерах). Для обследования какого-либо пространства его достаточно просто туда забросить. Модульный принцип комплектования полезной нагрузки делает VAŞAK актуальным при выполнении задач картографирования, теплового наблюдения, обнаружения поражающих факторов ОМП.

Портативная роботизированная платформа DEGU от Next Horizons предназначена для выполнения миссий разведки и наблюдения, в помещениях и на открытой местности. Сам аппарат весит 1,5 кг. Модульная конструкция позволяет оснащать РТК полезной нагрузкой массой до 2,5 кг. Емкость аккумуляторов обеспечивает непрерывную работу в течение 2-3 часов.

Роботизированная платформа DEGU от Next Horizons

Сведения относительно конкретных моделей в легкой категории, отмеченных оборонным ведомством Турции, пока не обнародованы. Тем не менее, очевидно, что выбор довольно широк, поскольку в указанном сегменте трудится достаточное число предприятий.

РТК средней весовой категории

Касательно среднетяжелых роботов, SSB определены два типоразмера: 500 кг и 2,5 тонны. В первой подгруппе в окончательный отбор для Сухопутных войск Турции попали 4 модели: «Аслан» (ASLAN) от Aselsan, «Баркан» (BARKAN) от Havelsan, «Федай» (FEDAI) от Best Group и «Ханцер» (HANCER) от Elektroland Defence.

Все четыре наземных РТК оснащены оптико-электронными датчиками, обеспечивающими круговой контроль обстановки, и системами передачи данных, гарантирующими дальность действия до 1500 м от оператора, включая сохранение управляемости на удалении до 300 м вне прямой видимости. Продолжительность непрерывной работы до 6 часов. В качестве полезной нагрузки используется либо дистанционно управляемая оружейная станция SARP от Aselsan с установленным 7,62 мм пулеметом, либо манипулятор для обезвреживания СВУ. Все РТК соответствуют требованиям цифрового интерфейса, совместимого с турецкой системы «солдата будущего». Итоговые испытания моделей планировалось завершить в 2021 году. После чего, ожидалось начало их серийного производства.

Согласно требованиям SSB, наземные РТК из подгруппы 2,5-тонных аппаратов должны быть пригодны к ведению разведки и выполнению целеуказания. Помимо того, благодаря своим размерам и грузоподъемности, они могут использоваться для транспортировки грузов и, при необходимости, раненых, нести тяжелые системы вооружения, например, противотанковые ракетные комплексы. Объявление тендера в этой подгруппе планировалось на 2021 год. Как сообщалось, заинтересованные компании свои заявки уже подали. Среди них наблюдатели выделяются гусеничную дистанционно управляемую оружейную платформу «Укап» (UKAP) от компании Katmerciler и дебютировавший на IDEF 21 колесный 8х8 РТК «Алькар R8» (ALKAR R8) от компании Alpera Defense Systems.

Гусеничная платформа UKAP компании Katmerciler

Свою разработку «Укап» производитель позиционирует, как базовую платформу для установки вооружений. На испытаниях и войсковых учениях использовалась всё та же дистанционно управляемая оружейная станция SARP от Aselsan с установленным 12,7 или 7,62 пулеметом. РТК «Укап» имеет размеры 2,6х0,85х2,1 м. При собственной массе 2 тонны он может нести до 1 тонны полезной нагрузки и развивать скорость до 20 км/час по пересеченной местности. Конструкция позволяет устанавливать электрический или гибридный двигатели. В первом случае продолжительность работы составит не менее 5 часов, во втором – до 8 часов. Управление осуществляется с мобильного пульта на дальности до 3 км. В случае задействования спутниковых каналов связи – дальность не ограничена. В таком варианте также возможно управление несколькими платформами. «Укап» предназначен для выполнения широкого спектра задач, в частности: патрулирование участков местности, ведение разведки с помощью ИК-камер или датчиков движения, обезвреживания боеприпасов и СВУ. Предусмотрено оборудование РТК пуленепробиваемой броней, что обеспечивает дополнительную защиту и может применяться, например, для эвакуации пострадавших из районов конфликта.

Колесный 8х8 РТК ALKAR R8 от Alpera

Информационное представление в открытых источниках РТК «Алькар R8» достаточно скудное. Известно, что это 8-колесный полностью электрический робот с дизельным генератором мощностью 10 МВт и дальностью действия до 60 км. РТК обладает защищенностью до 3-го и 4-го уровней. Образец, представленный на выставке, был вооружен 20-мм автоматической пушкой. Модульная конструкция позволяет менять уровень защиты и полезную нагрузку в соответствии с потребностью пользователя и условиями обстановки.

РТК тяжелой весовой категории

К категории тяжелых наземных робототехнических комплексов отнесены транспортные средства массой от 14 до 25 тонн. Как правило, это колесная или гусеничная техника, разработанная для выполнения широкого круга задач и пригодная для использования в пилотируемом или беспилотном вариантах.

В первую очередь турецкие источники отмечают боевые бронированные машины 4×4, а именно: «Эджер Ялчин» (EJDER YALÇIN) от компании Nurol Makina, «Кирпи II» (KIRPI II) и «Амазон» (AMAZON) производства BMC. Особенностью беспилотной версии бронеавтомобиля «Амазон» является его оснащение системой LIDAR, которая в трех измерениях позволяет обнаруживать препятствия и определять расстояние до них с помощью лазера.

Бронемашина EJDER YALÇIN от компании Nurol Makina

В беспилотном варианте эти платформы планируется использоваться в опасных районах для выполнения логистических задач, ведения разведки, а также в качестве носителей разнообразного арсенала вооружений. Последнее в сочетании с высокой мобильностью колесного шасси открывают широкие перспективы для оперативного взаимодействия с боевыми частями Сухопутных войск Турции.

Среди экспонатов IDEF 21 военные эксперты Турции особо выделили РТК от компании FNSS, названный SHADOW RIDER («Теневой всадник», далее – «Райдер»). Аппарат выполнен на гусеничной базе БТР М113. Боевой вес достигает 13500 кг. Полезная нагрузка – не менее 4500 кг. Размеры: 5,5х3,0х2,0 м. Двигатель дизельный. По дороге «Райдер» способен развивать скорость до 50 км/ч и имеет запас хода 450 км. Выставочный образец комплектовался 20 мм автоматической пушкой, установленной в башне.

РТК SHADOW RIDER производства FNSS

Производитель позиционирует «Райдер», как системное решение, облегчающее солдату его роль на поле боя и призванное стать для пользователя умножителем силы по всему спектру миссий.

«Райдер» оснащен комплектом автономности, разработанным FNSS. Комплект автономности поддерживается ИИ и имеет несколько рабочих режимов: патрулирование, следование за лидером и возвращение на военную базу. Комплект разработан по принципу открытой архитектуры, что гарантирует быструю адаптацию новых технологических разработок.

В вооруженном варианте «Райдер» предназначен для оказания огневой поддержки. При этом, команду на открытие огня дистанционно отдает оператор. Считается, что помимо огневой поддержки SHADOW RIDER пригоден для ведения разведки и наблюдения, материально-технического обеспечения, работы в качестве ретранслятора, проведения операций тактического обмана и эвакуации пострадавших.

Продолжение следует…

По материалам журнала European Security & Defence