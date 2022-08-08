Цифровизация и роботизация ВС Турции. Часть II.

Продолжаем рассматривать тему цифровизации и роботизации ВС Турции. Как было указано в части I одна из последних демонстраций успехов турецкого оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в этой области состоялась в период с 17 по 21 августа 2021 года, в рамках выставки IDEF 21 в Стамбуле. Теперь затронем область беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)

Проектирование БПЛА для ВС Турции

В области роботизированных систем военного назначения могут рассматриваться в качестве своеобразных первопроходцев. Достижения ОПК Турции в этой сфере хорошо известны, благодаря конфликтам в Сирии, Ливии и Закавказье. Следует отметить, что при их освещении, как правило, упоминаются турецкие разведывательно-ударные дроны самолетного типа. Вместе с тем, значительную долю отрасли БПЛА в оборонном секторе Турции занимает разработка и производство беспилотных аппаратов роторного (вертолетного) типа. Универсальные возможности такой несущей платформы не только обеспечивают вертикальный взлет и посадку, а также зависания в воздухе, но и предоставляет дополнительные возможности её оперативного применения.

Так, присутствовавшая на выставке IDEF 2021 компания DASAL, совместное предприятие Aselsan и Altinay, представила мультироторные дроны четырех размеров (мини, малые, средние и большие) с широкий спектром вариантов полезной нагрузки. При этом, ручной мини-дрон от DASAL весит лишь несколько сотен граммов, в то время как многоцелевая платформа «Альбатрос» (ALBATROS) имеет максимальную взлетную массу 700 кг. Она позволяет нести полезную нагрузку до 150 кг, что, как представляется разработчикам, позволит изделию играть значительную роль в оперативной деятельности войск.

Грузовой БПЛА «Альбатрос» от DASAL

По данным производителя, «Альбатрос» может находиться в воздухе до 45 минут и развивать максимальную горизонтальную скоростью до 100 км/ч. Хотя «Альбатрос» специально разработан для выполнения грузовых операций (включая транспортировку раненого), модульная конструкция его несущей платформы, позволяет использовать его для атаки противника. В частности, возможна установка 5,56-мм пулемета с боекомплектом или использование различных вариантов бомбовой нагрузки.

Отдельно следует отметить наработки турецких специалистов в области барражирующих боеприпасов (ББ), или ударных «дронов-камикадзе». По мнению командования ВС Турции, в начале сражения, несомненно, управление беспилотными аппаратами будет возложено на человека. Однако, по мере того, как боевой процесс станет более интенсивным, дроны начнут действовать без вмешательства человека. Способность принимать решения за доли секунд позволит опередить противника и, в результате, выиграть войну. При таком подходе использование ББ приобретает особое значение.

БПЛА «Каргу»

В данном контексте турецкие источники обращают внимание на продукцию компании STM. Первым в числе её разработок значится БПЛА «Каргу» (KARGU). Производитель позиционирует эту модель, как «портативный штурмовик вертолетного типа», разработанный для ведения тактической разведки и нанесения высокоточных ударов. Утверждается, что с помощью уникальной системы управления полетом от STM дрон способен выполнять полностью автономную навигацию и слежение за целью. Платформа позволяет обнаруживать и поражать с высокой точностью, днем и ночью малозаметные, статические или подвижные цели противника за пределами прямой видимости. Миссия высокоточного удара выполняется оператором. Предусмотрено несколько видов боевых частей (БЧ), а также прерывание миссии и безопасное возвращение дрона домой. В зависимости от применяемых систем связи, управление «Каргу» осуществляется на дальности 6,5-10 км. Время непрерывного полета: 30 минут. Масса БЧ: 1,3 кг. Система «Каргу» включает ударные беспилотные платформы роторного типа и мобильную наземную станцию управления.

Летом 2020 года в STM заявили об успешных испытаниях этой модели БПЛА в условиях тропической, пустынной и тундровой климатических зон, а также интересе к системе со стороны трех неназванных государств. На тот момент компания STM уже получила заказ на 500 БПЛА, производство и поставку которых планировалось выполнять партиями.

«Каргу» протестирован в составе роя до 20 дронов. Подобные испытания продолжаются и, как сообщается, набрали хороший темп. Одним из направлений исследований является участие беспилотника в проекте «Керкес». Считается, что после его завершения и в последующие 1-1,5 года ББ «Каргу» поступит на вооружение турецкой армии.

Барражирующий боеприпас «Альпагу»

Другим продуктом компания STM являются одноразовые автономные «дроны-камикадзе» с фиксированным крылом «Альпагу» (ALPAGU). Их оперативное предназначение сходно с ББ «Каргу». К отличительным особенностям конструкции относится пневматический старт из пускового контейнера, который переносится одним военнослужащим. Несколько таких контейнером могут устанавливаться на наземном транспортном средстве. Дрон функционирует автономно или с дистанционным управлением. Поиск и наведение на цель осуществляется в реальном времени с помощью встроенных алгоритмов глубокого обучения и обработки изображений.

Сообщается, что «Альпагу» запрограммированы преследовать свою цель одиночно или в группах. Продолжительность полета на скорости до 120 км/ч и высоте до 100 м достигает 15-20 минут. Эффективная дальность может достигать 10 км. Общий вес беспилотника составляет около 4 кг, масса БЧ – 0,3 кг.

Автономный разведывательный квадрокоптер «Тоган»

Еще одна разработка, представленная STM на IDEF 21 – это автономный разведывательный квадрокоптер «Тоган» (TOGAN). Используя собственные алгоритмы обработки изображений и глубокого обучения в реальном времени, дрон способен отслеживать фиксированные и движущиеся цели, а также автоматически переключаться между задачами. Конструкция включает 3-х осевой стабилизированный подвес для полезной нагрузки (30-кратного оптико-электронного блока или инфракрасного модуля для ночных миссий). При размерах, сопоставимых с «Каргу», «Тоган» может оставаться в воздухе в течение 50 минут и барражировать на высоте до 3300 м. Как и у предыдущих моделей управление БПЛА осуществляется одним оператором через мобильную наземную станцию.

Продолжение следует…

По материалам журнала European Security & Defence