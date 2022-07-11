Цифровизация и роботизация ВС Турции.

Следуя в русле современных тенденций развития военного дела, руководство ВС Туреции предпринимает активные усилия по цифровой трансформации войск.

По мнению зарубежных военных специалистов, термин «цифровизация» представляет собой более широкое понятие, чем простое использование цифровых технологий в управление обычными боевыми элементами. Сегодня «технологии цифровых войск» включают разработку и внедрение комплектов современного снаряжения одиночного военнослужащего (общепринятое обозначение «цифровой солдат», или «солдат будущего»), роботизированных систем военного назначения, а также широкой номенклатуры автоматизированных систем управления (классов от С2 до С6). Одновременно, благодаря привлечению искусственного интеллекта (ИИ), должна обеспечиваться их взаимная адаптация и интеграция. В качестве логического итога «цифровизации» рассматривается создание будущей боевой среды (Future Warfare Environment) – абсолютно функциональной системы систем, гарантирующей оптимальное применение принципа «сенсор – стрелок».

В настоящее время показатель доступности роботизированных систем является одной из ключевых характеристик современных вооруженных сил. В промышленно развитых странах вокруг их проектирования и разработки, равно как изучения способов и тактики применения, сформировались устойчивые объединения исследовательских и промышленных организаций, деятельность которых, как правило, курируется оборонными институтами соответствующих государств.

Как высокоразвитая в промышленном и военном отношении держава, Турция стремится сохранят свои позиции в области производства современных вооружений. Очевидно, что и развитие роботизированные систем военного назначения не осталось без внимания заинтересованных ведомств. При поддержке Управления оборонной промышленности Турции (SSB) и Фонда турецкой армии (Turkish Army Fund) профильные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) проводят не только национальные гиганты оборонной индустрии, но и активно создаваемые на базе университетских технополисов стартапы, а также малые и средние предприятия.

Деятельность турецких компаний в области военной робототехники условно можно разделить на два основных направления: проектирование отдельных робототехнических комплексов (РТК) и разработка соответствующего программного обеспечения (ПО) и систем связи. При этом, проектируемые РТК предназначены для действий во всех физических сферах современного вооруженного противостояния (воздух, суша, море). Разработки же ПО призваны не только поддерживать функционал одиночных изделий, управляемых человеком, но и возможность автономного и группового применения РТК. Последнее имеет целью реализацию комплексной атаки противника с использованием тактики роя и подразумевает широкое участие ИИ.

Компания Havelsan. Модель взаимодействие РТК и личного состава

Роевые технологии для ВС Турции

Очевидным критерием успехов в той или иной области можно считать проводимые выставки. Одна из последних демонстраций успехов оборонно-промышленного комплекса Турции состоялась в Стамбуле, в период с 17 по 21 августа 2021 года, в рамках выставки IDEF 21. В области развития технологий управления группами беспилотных аппаратов наблюдатели отметили результаты, достигнутые турецкими компаниями Havelsan, MilSOFT и STM.

Так, в структуре HAVELSAN сформировано специальное подразделение «Новые беспилотные технологии». По словам его руководителя Мехмета Акифа НАКАРА (Mehmet Akif Nacar) подразделение в первую очередь сосредоточено на технологии роя для следующего поколения беспилотных аппаратов. Заявляется, что разрабатываемые алгоритмы позволяют одному беспилотному изделию «знать» местоположение, задачу и расстояние до другого беспилотного аппарата. В результате, беспилотные платформы не только будут согласованы между собой, но и смогут совместно выполнять различные задачи. Подобное взаимодействие различных платформ – в воздухе, на суше, над или под водой – известно как «стадный интеллект».

Демонстраторы от Havelsan. «Цифровые войска»

В рамках НИОКР по тематике роя компания HAVELSAN впервые представила на IDEF 21 свою концепцию «Цифровые войска». Её демонстраторами стали автономный ударный наземный РТК BARKAN и автономные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) вертикального взлета и посадки BAHA и М6. По утверждению специалистов HAVELSAN, благодаря разработанным алгоритмам, представленные беспилотные платформы, действуя в разных средах, способны выполнять совместные операции.

Впервые инженеры MilSOFT представили свою систему роя ​​в ноябре 2020 года. Она состояла из 5 дронов, но в среде моделирования также функционировала с 25 беспилотниками. По замыслу специалистов MilSOFT, созданная ими группа беспилотных аппаратов не только «обучена» вести разведку и осуществлять наблюдение за районами и объектами, но и обеспечивать целеуказание или непосредственное поражение назначенных целей.

Подготовка «роя» специалистами MilSOFT

В MilSOFT реализовали собственную систему связи внутри роя, с помощью которой, дроны могут «общаться» между собой на расстоянии до 500 м. Сообщается, что есть и другое решение, которое позволяет обмениваться данными на дистанции до 10 км. Информация, обрабатываемая роем, может передаваться между отдельными изделиями с применением функции ретрансляции. Кроме того, в зависимости от типа вооружения беспилотных платформ в обрабатываемые данные включают параметры, требуемые для атаки. Проводится тестирование способов передачи команд с вертолетов на рой БПЛА, то есть отработка тактики действий объединенных команд пилотируемых и беспилотных систем. По заявлениям представителей MilSOFT, в будущем такой рой сможет выполнять подзадачи полностью самостоятельно, хотя достижения его полной автономии инженеры компании не планируют.

В лабораториях STM проводятся работы с многороторными дронами и БПЛА самолетного типа. В рамках проекта Swarm Intelligence создаются беспилотники с так называемым «роевым интеллектом». В представлении разработчиков – это системы, способные действовать автономно, обучаться, принимать решения и в составе роя выполнять миссию в рамках асимметричной войны или борьбы с терроризмом. Подобные системы должны иметь расширенные функции, а именно: с помощью методов компьютерного зрения, основанных на глубоком обучении, выполнять обнаружение, идентификацию и отслеживание объектов в реальном масштабе времени.

В рамках проекта «Керкес» (KERKES) инженеры компании пытаются добиться применения БПЛА без использования GPS. Проект нацелен на решение вопросов распознавания объектов и навигации путем глубокого обучения. В результате планируется получить возможности оценки местоположения дронов и выполнения ими своих миссий без поддержки GPS систем.

Продолжение следует…

По материалам журнала European Security & Defence