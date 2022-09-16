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Интерфакс-АВН

Генсеки ОДКБ и ШОС договорились продолжить взаимодействие по обеспечению региональной и международной безопасности

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Учения ОДКБ Эшелон-2021
Учения ОДКБ Эшелон-2021.
Источник изображения: © РИА Новости Павел Бедняков

Москва. 15 сентября. ИНТЕРФАКС - Позиции стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества по ряду проблем международной безопасности близки или совпадают, заявили генсеки ОДКБ и ШОС на встрече в Самарканде.

"15 сентября генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась в Самарканде встретился с генеральным секретарем ШОС Чжан Мином. (...) В ходе встречи Чжан Мин и Станислав Зась констатировали, что подходы государств - членов обеих организаций близки или совпадают по ряду актуальных проблем международной безопасности", - сообщили в пресс-службе ОДКБ.

Согласно сообщению, в ходе встречи стороны обсудили взаимодействие между двумя организациями, отметили приоритетное значение, которое придается развитию сотрудничества между ОДКБ и ШОС.

"Было решено продолжить взаимные контакты между секретариатами ШОС и ОДКБ на основе Меморандума о сотрудничестве, подписанного 5 октября 2007 года. Документ предполагает развитие взаимного сотрудничества в обеспечении региональной и международной безопасности и стабильности, противодействии терроризму, незаконному обороту наркотиков и оружия, организованной транснациональной преступности, а также в других направлениях, представляющих взаимный интерес", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что Зась прибыл в Самарканд для участия в заседании Совета глав государств - членов ШОС.

В ОДКБ входит шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

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Белоруссия
Казахстан
Киргизия
Россия
Таджикистан
Компании
ОДКБ
Проекты
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