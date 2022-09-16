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ТАСС

Боррель заявил, что Китай не поставляет оружие в Россию, но стоит на ее стороне

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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Источник изображения: © AP Photo / Brittainy Newman

Есть соглашение, которое устанавливает политическое сотрудничество и очень серьезное сближение между двумя странами, имеющими схожий политический режим, отметил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности

МАДРИД, 15 сентября. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что Китай не поставляет России оружие, но занял сторону РФ.

Как заявил в четверг глава дипломатии Евросоюза в интервью испанской радиостанции "Онда серо", "на данный момент нужно сказать, что Китай всегда говорил, что не поставляет оружие в Россию". "Потока оружия из Китая в РФ нет, есть из Северной Кореи и, наверняка, из Ирана", - утверждал он.

Комментируя слова журналиста, говорящего о том, что со стороны КНР нет нейтралитета и Пекин стоит на стороне Москвы, Боррель сказал: "Да, безусловно". "Есть соглашение, которое устанавливает политическое сотрудничество и очень серьезное сближение между двумя странами, имеющими схожий политический режим", - утверждал глава дипломатии ЕС.

По его словам, следует вести "международную дипломатическую борьбу", чтобы "объяснить миру, каковы причины и последствия" ситуации вокруг Украины. "Сейчас момент настаивать на санкциях, сохранять их", - утверждал он. "У нас, конечно, есть проблема, но на данный момент хранилища газа заполнены, заполнены как никогда, есть меры по снижению потребления", - добавил Боррель.

Он выразил мнение, что западное общество живет в "блистательной ситуации с энергопотреблением", имея в виду освещение городов. "Возможно, необходимо больше выключать освещение на улице", - уточнил глава дипломатии ЕС. Говоря о возникшей в Испании полемике по поводу рождественского освещения разных населенных пунктов, Боррель сказал: "Один из способов продемонстрировать солидарность <...> - это принести маленькую жертву".

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц. Кроме того, западные страны приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов. 

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