В США заявили, что вывод инструкторов страны с Украины снизил эффективность подготовки ВСУ

США полностью вывели свои силы специального назначения с Украины в преддверии начала российской специальной военной операции

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Решение о выводе с территории Украины американских сил специального назначения, занимавшихся там подготовкой украинских военных, значительно осложнило дальнейшую тренировку ВСУ и снизило ее эффективность. Об этом заявил во вторник командующий Силами специальных операций (или спецназа Вооруженных сил) США в Европе генерал-майор Стивен Эдвардс. Подчиненные ему подразделения приданы Европейскому командованию ВС США.

"С началом вторжения России на Украину политика Соединенных Штатов заключалась в том, что силы США не могут находиться на территории Украины. По этой причине <...> мы перешли к системе, при которой мы проводим тренировку за пределами Украины вместе с союзниками и партнерами, а также помогаем советами в удаленном режиме", - сказал он, выступая на онлайн-форуме, организованном аналитическим центром "Новая Америка".

"Самая большая проблема, которая у нас сейчас имеется, заключается в том, что мы не находимся вместе с нашими партнерами, так что нам приходится в удаленном режиме представлять им советы и помощь. Мы придумали некоторые уникальные способы делать это с помощью электронных средств, но, к сожалению, они оказались вовсе не так эффективны, как если бы мы действительно находились вместе с нашими партнерами", - подчеркнул Эдвардс.

"Вместо того, чтобы проводить подготовку внутри страны, приходится вывозить людей из страны и там проводить с ними подготовку, зачастую очень сильно полагаясь в этом на наших союзников и партнеров. Кроме того, оказалось очень и очень сложно передавать оружие и технику, а также другие ресурсы нашим партнерам, особенно это касается логистики, связанной с доставкой из какой-либо страны на Украину", - добавил также американский генерал.

США полностью вывели свои силы специального назначения с Украины в преддверии начала российской специальной военной операции. Кроме того, были выведены военные инструкторы Национальной гвардии США.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц и активизировали поставки вооружений Киеву.