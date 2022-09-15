Войти
ТАСС

В США заявили, что вывод инструкторов страны с Украины снизил эффективность подготовки ВСУ

272
0
0
Обучение американскими инструкторами украинских военнослужащих стрельбе из 105-мм буксируемых гаубиц М119А3 армии США на территории Германии, август 2022 года
Обучение американскими инструкторами украинских военнослужащих стрельбе из 105-мм буксируемых гаубиц М119А3 армии США на территории Германии, август 2022 года.
Источник изображения: кадр из видео via Ukraine Weapons Tracker @UAWeapons

США полностью вывели свои силы специального назначения с Украины в преддверии начала российской специальной военной операции

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Решение о выводе с территории Украины американских сил специального назначения, занимавшихся там подготовкой украинских военных, значительно осложнило дальнейшую тренировку ВСУ и снизило ее эффективность. Об этом заявил во вторник командующий Силами специальных операций (или спецназа Вооруженных сил) США в Европе генерал-майор Стивен Эдвардс. Подчиненные ему подразделения приданы Европейскому командованию ВС США.

"С началом вторжения России на Украину политика Соединенных Штатов заключалась в том, что силы США не могут находиться на территории Украины. По этой причине <...> мы перешли к системе, при которой мы проводим тренировку за пределами Украины вместе с союзниками и партнерами, а также помогаем советами в удаленном режиме", - сказал он, выступая на онлайн-форуме, организованном аналитическим центром "Новая Америка".

"Самая большая проблема, которая у нас сейчас имеется, заключается в том, что мы не находимся вместе с нашими партнерами, так что нам приходится в удаленном режиме представлять им советы и помощь. Мы придумали некоторые уникальные способы делать это с помощью электронных средств, но, к сожалению, они оказались вовсе не так эффективны, как если бы мы действительно находились вместе с нашими партнерами", - подчеркнул Эдвардс.

"Вместо того, чтобы проводить подготовку внутри страны, приходится вывозить людей из страны и там проводить с ними подготовку, зачастую очень сильно полагаясь в этом на наших союзников и партнеров. Кроме того, оказалось очень и очень сложно передавать оружие и технику, а также другие ресурсы нашим партнерам, особенно это касается логистики, связанной с доставкой из какой-либо страны на Украину", - добавил также американский генерал.

США полностью вывели свои силы специального назначения с Украины в преддверии начала российской специальной военной операции. Кроме того, были выведены военные инструкторы Национальной гвардии США.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц и активизировали поставки вооружений Киеву. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
24.03.2022
Запад кормит своих граждан вопиющей ложью об Украине
23.06.2021
Байден подал хороший пример другим противникам России
14.06.2021
Владимир Горбулин: Украина уже фактически окружена, нам нужен ракетный меч (Апостроф, Украина)
28.09.2020
Российские хакеры внедрились в «Майкрософт»
08.04.2019
Time (США): раскладываем по полочкам непростые отношения России и НАТО
20.06.2016
У НАТО нет четкой стратегии по ведению войны в киберпространстве (The New York Times, США)
02.01.2007
ОРУЖЕЙНЫЙ ПЕРЕДЕЛ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.09 08:07
  • 32096
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 15.09 08:01
  • 10
Россия проявила готовность к жестким мерам против Украины
  • 15.09 07:44
  • 33
Отступление ВС РФ из Харьковской области - причины, масштабы, последствия.
  • 15.09 05:40
  • 2
Как сломать план наступления ВСУ в Запорожской области
  • 15.09 03:18
  • 4
Реформа ВДВ и частей Спецназа
  • 15.09 00:22
  • 9
В Совфеде не видят необходимости в мобилизации в России
  • 14.09 19:25
  • 2
В Пентагоне подсчитали количество переданного Украине вооружения и военной техники с начала российской СВО
  • 14.09 11:32
  • 8
Почему российские ВВС столь опасны
  • 14.09 11:29
  • 1
"Калашников" сообщил, что винтовку Чукавина и ППК-20 поставят в войска в 2022 году
  • 14.09 09:10
  • 1
Учения "Восток-2022" на фоне СВО: что означает улыбка Путина - Мнения ТАСС
  • 14.09 08:57
  • 1
Министр МЧС России посетил Казанский авиазавод
  • 14.09 02:39
  • 1
СМИ Германии: В Вашингтоне рассчитывают, что вооруженный конфликт на Украине разорит европейцев
  • 13.09 23:52
  • 2
США не зря испугались военного союза России и КНДР
  • 13.09 16:07
  • 1
Цели военной операции на Украине будут достигнуты, заявил Патрушев
  • 13.09 14:59
  • 4133
Оценка Советского периода в истории России.