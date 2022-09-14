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Военное обозрение

Система Gunsmoke: Пентагон озаботился вопросом того, как действовать армии США в случае блокировки сигнала GPS

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Источник изображения: topwar.ru

Начав в июле спутниковые маневры на орбите, армия США оценивает результаты экспериментальной спутниковой технологии, предназначенной для предупреждения бойцов на земле о блокировке или искажении сигнала GPS.

Армейское командование космической и противоракетной обороны (SMDC) запустило один из двух спутников Gunsmoke - L CubeSat, чтобы протестировать конструкцию датчика Lonestar. В данный момент уже есть способы оценить производительность датчика. Несмотря на это, SMDC продолжает размышлять над вопросом о том, кто сможет довести эти важные испытания до конца. Среди претендентов и Национальное разведывательное управление, и Космические силы, и даже некоторые коммерческие партнеры.

Хотя подробности засекречены, Gunsmoke-L является одной из трех экспериментальных инициатив CubeSat, призванных помочь полевым подразделениям армии получать более оперативную поддержку из космоса в случае нештатных ситуаций.

Второй проект, под названием Polaris, также предназначен для обеспечения позиционирования, навигации и синхронизации (PNT) в случае проблем с сигналами GPS, но нацелен непосредственно на обеспечение альтернативы, если GPS всё же выйдет из строя.

Третья инициатива — серия Gunsmoke-J CubeSat, предназначена для разведки загоризонтной полезной нагрузки для поддержки армейских возможностей ведения дальнобойного высокоточного огня, включая пусковые установки гиперзвуковых ракет.

Один из демонстрационных спутников Gunsmoke-L был запущен 1 июля на низкую околоземную орбиту (работает на высоте около 495 километров) в рамках миссии Virgin Orbit «Straight Up». Dynetics, дочерняя компания Leidos, получила 8,3 миллиона долларов на разработку двух вариантов полезной нагрузки для этого спутника.

Наряду с результатами запланированных армейских учений Dynetics будет направлять SMDC все технические данные и аналитику, предоставленные Lonestar в течение годичного проекта, чтобы помочь службе определить требования для любой потенциальной версии размещенной полезной нагрузки.

Окончательная цель состоит в создании инструментария, который позволит американским военным решать боевые задачи в условиях, при которых нет возможности использовать систему глобального позиционирования GPS. В отношении этого инструментария звучит и критика. Так, заявлено, что система может в итоге стать аналогом GPS, причём таким, сигнал которого так же может оказаться заблокирован или искажён противником. В любом случае понятно, что Пентагон озаботился вопросом того, как действовать армии США в случае блокировки сигнала GPS.

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США
Компании
Leidos
Проекты
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Военные учения
ГЗЛА
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