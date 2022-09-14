Армения обратилась к России, ОДКБ и Совбезу ООН из-за ситуации на границе с Азербайджаном

ЦАМТО, 13 сентября. Кабмин Армении обратился к России, ОДКБ и Совбезу ООН из-за обострения ситуации на границе с Азербайджаном, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на общественное телевидение страны.

О намерении запросить помощь у Москвы, ОДКБ и ООН ранее сообщила пресс-служба правительства Армении по итогам заседания Совбеза страны, которое провел премьер Никол Пашинян.

"Из Кабмина сообщили "Новостям" (программа общественного телевидения), что в связи с агрессией в отношении территории Армении правительство уже обратилось к РФ, в Совет безопасности ООН и ОДКБ", – говорится в сообщении.

Ранее в Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников, а также предприняли на некоторых участках "действия по продвижению позиций". В результате с армянской стороны есть убитые и раненые, их число устанавливается.

В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. Минобороны Азербайджана также сообщило о потерях в своих рядах.

Премьер Армении Никол Пашинян обсудил ситуацию на границе в телефонных разговорах с президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном, а также с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Комментарий ЦАМТО

Несмотря на подписание 9 ноября 2020 года (через 44 дня после начала конфликта 27 сентября) трехстороннего мирного соглашения (Азербайджан, Армения и Россия), представляется очевидным, что Азербайджан остался недоволен итогом вооруженного противостояния, несмотря на победные реляции и возвращение ранее утерянных территорий.

Было очевидно, что единственным вариантом решения проблемы Нагорного Карабаха, удовлетворяющим Азербайджан, являлось восстановление силой "территориальной целостности", т.е. установление полного контроля над НКР, а любой иной вариант решения вопроса Нагорного Карабаха для Азербайджана рассматривался как временный.

В этой связи не случайно, что вплоть до настоящего времени периодически возникают пограничные инциденты (иногда масштабные), которые вполне могут привести к развязыванию нового конфликта. Безусловно, что ответственность за напряженную ситуацию на границе несут обе стороны.

В результате вооруженного конфликта в сентябре-ноябре 2020 года ВС Азербайджана заняли территории к югу от административной границы НКР (на момент провозглашения независимости в 1991 году), а также небольшой участок территории на севере НКР (часть этого района входила в состав НКР по состоянию на 1991 год).

Согласно мирному соглашению, все занятые в ходе войны вооруженными силами Азербайджана территории (в основном это районы к югу от НКР и небольшой участок вдоль северной границы НКР, которые ранее контролировались армянской стороной и входили в т.н. "пояс безопасности"), а также южная часть территории НКР, в том числе город Шуша, перешли под контроль Азербайджана. Соглашение также предусматривало возвращение Азербайджану ряда контролируемых Арменией бывших азербайджанских территорий (в составе Азербайджанской ССР): Ереван передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.

Обе стороны согласились с размещением российских миротворцев в НКР и контроле ими Лачинского коридора. Согласно договоренности, Лачинский коридор шириной 5 км должен обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией, а вдоль коридора будут размещены российские миротворческие силы. Азербайджан дал гарантии безопасности движения по Лачинскому коридору для граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях.

Российские миротворцы размещаются также вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации был определен в 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из сторон соглашения не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения.

На территории Армении контроль за транспортным сообщением по транспортному коридору между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой возложен на органы Пограничной службы ФСБ России.

Соглашение о перемирии от 9 ноября 2020 года и размещение как минимум на 5 лет российского миротворческого контингента в оспариваемой территории Нагорного Карабаха, безусловно, не решило ключевой проблемы региона: определения статуса Нагорного Карабаха. Но достигнутое соглашение позволило решать территориальные проблемы мирным путем. Очередное обострение ситуации свидетельствует о том, что стороны периодически "срываются" на военное противостояние, хотя мирное решение территориальных проблем является безальтернативным.