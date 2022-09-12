Минобороны РФ сообщило о применении огнеметов против украинских войск на изюмско-балаклейском направлении

Москва. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Российские военные применили на изюмско-балаклейском направлении против армии Украины тяжелые огнеметные системы "Солнепёк", сообщили в Минобороны РФ в субботу.

"Расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС- 1А "Солнцепек", действуя в составе изюмско-балаклейской группировки войск, проявили мужество и отвагу в ходе ведения интенсивных боев с подразделениями ВСУ. Военнослужащим удалось выявить позиции противника и нанести по ним огонь тяжелой огнеметной системой", - говорится в сообщении военного ведомства РФ.

Минобороны РФ показало кадры работы "Солнцепеков".

"Солнцепек" действует в боевых порядках поддерживаемых войск с открытых и закрытых позиций. Цели уничтожаются при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом и дымозажигательном снаряжении.

Ранее в субботу Минобороны РФ сообщило, что проведена операция по свертыванию и организованной переброске изюмско-балаклейской группировки на территорию ДНР.

"Для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма для наращивания усилий на Донецком направлении", - заявило Минобороны РФ.

"С этой целью в течение трёх суток проведена операция по свертыванию и организованной переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.