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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ сообщило о применении огнеметов против украинских войск на изюмско-балаклейском направлении

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Работа расчетов огнеметных систем ТОС -1А "Солнцепек". Стоп-кадр с видео
Работа расчетов огнеметных систем ТОС -1А "Солнцепек". Стоп-кадр с видео.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Москва. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Российские военные применили на изюмско-балаклейском направлении против армии Украины тяжелые огнеметные системы "Солнепёк", сообщили в Минобороны РФ в субботу.

"Расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС- 1А "Солнцепек", действуя в составе изюмско-балаклейской группировки войск, проявили мужество и отвагу в ходе ведения интенсивных боев с подразделениями ВСУ. Военнослужащим удалось выявить позиции противника и нанести по ним огонь тяжелой огнеметной системой", - говорится в сообщении военного ведомства РФ.

Минобороны РФ показало кадры работы "Солнцепеков".

"Солнцепек" действует в боевых порядках поддерживаемых войск с открытых и закрытых позиций. Цели уничтожаются при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом и дымозажигательном снаряжении.

Ранее в субботу Минобороны РФ сообщило, что проведена операция по свертыванию и организованной переброске изюмско-балаклейской группировки на территорию ДНР.

"Для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма для наращивания усилий на Донецком направлении", - заявило Минобороны РФ.

"С этой целью в течение трёх суток проведена операция по свертыванию и организованной переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.

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Россия
Украина
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1 комментарий
№1
12.09.2022 05:02
Солнцепёки на деле доказали, что они способны компенсировать недостаток пехоты и в наступлении и в обороне.
В отличии от БМПТ с сомнительными характеристиками  рота Солнцепёков действительно стоит батальона пехоты, а может и двух....
Это то оружие которое должно быть в составе  БТГ для зачистки передовой от танкоопасной пехоты и ликвидации внезапных прорывов.
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