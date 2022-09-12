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Интерфакс-АВН

Пентагон выделил более $1 млрд на производство оружия для восполнение запасов, сократившихся за счет поставок Украине

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Первые боевые машины американского ракетного комплекса М142 HIMARS, полученные вооруженными силами Украины, июль 2022 года
Первые боевые машины американского ракетного комплекса М142 HIMARS, полученные вооруженными силами Украины, июль 2022 года.
Источник изображения: фото из социальных сетей

Вашингтон. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Министерство обороны США заключило контракты с целым рядом производителей вооружений на $1,2 млрд, чтобы восполнить запасы оружия и снаряжения, изъятого у американских воинских частей для отправки на Украину, сообщил Пентагон.

В нем отмечается, что часть предоставленной помощи была приобретена по контрактам у производителей, однако значительная часть оружия стоимостью около $12,5 млрд была предоставлена в рамках президентских полномочий. В частности, противотанковые системы Javelin, ПЗРК Stinger и РСЗО HIMARS, беспилотные летательные аппараты Switchblade "были изъяты непосредственно из существующего военного инвентаря США".

"Поскольку мы работаем с промышленностью над ускорением производства для пополнения запасов, так и прямых закупок в рамках инициативы содействия безопасности Украины, мы используем ряд инструментов, чтобы ускорить финансирование и заключение контрактов", - цитирует пресс-служба Пентагона замминистра обороны по закупкам и обеспечению Билла Лапланта.

По его словам, для пополнения внутренних запасов уже заключены контракты на сумму около $1,2 млрд. Финансирование пойдет на производство Javelin, Stinger и HIMARS.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
HIMARS
Stinger
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