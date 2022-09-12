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Немцы о планах США реформировать ООН: интересно, а себе они в вето откажут?

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Саммит ООН в Нью-Йорке
Саммит ООН в Нью-Йорке.
Источник изображения: © AP Photo / John Minchillo

США ратуют за реформу Совбеза ООН

Приближается "неделя мировых дебатов" в ООН. И тут США опять заговорили о своем проекте реформирования этого органа, пишет "Шпигель". Читатели смекнули: цель, похоже, старая — лишить оппонентов Запада права вето. А ведь это право в "холодную войну" спасло мир от ядерного конфликта.

Постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд высказалась за реформирование Совета безопасности ООН. По ее словам, США намерены в будущем все чаще отказываться от использования права вето.

США выступили за реформирование Совета безопасности ООН. Причина – происходящее в течение многих лет частичное блокирование самого влиятельного органа Организации Объединенных Наций. Особенно болезненно это воспринимается на фоне ввода российских войск на Украину. "Мы должны достигнуть консенсуса по разумным и убедительным предложениям касательно расширения числа членов Совета безопасности", – сказала постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд (Linda Thomas-Greenfield), выступая с программной речью о будущем Организации Объединенных Наций в Сан-Франциско. По ее словам, "США намерены наращивать усилия по реформированию Совбеза ООН".

Совет безопасности ООН состоит из 15 стран, но доминирующую роль в нем играют пять постоянных членов – США, Россия, Китай, Франция и Великобритания, обладающие правом вето. Остальные десять государств сменяются каждые два года. Состав Совбеза отражает соотношение сил в мире после Второй мировой войны.

Право вето как препятствие

Во время холодной войны, а также в последние годы и даже месяцы после начала конфликта на Украине постоянно становилось очевидным, насколько недееспособен этот орган, так как каждая держава, обладающая право вето, может заблокировать любое решение. Поэтому постоянно раздаются требования исключить Россию, что фактически невозможно. Тем не менее Германия вот уже много лет ратует за реформу Совета.

"Нам не следует защищать несостоятельный и устаревший статус-кво, – сказала Томас-Гринфилд далее. – Совет безопасности должен лучше отражать актуальные глобальные реальности и рассматривать географически различные перспективы".

Во время предстоящих на следующей неделе "генеральных дебатов" Генеральной ассамблеи ООН Томас-Фринфилд собирается обсудить вместе с президентом США Джо Байденом и госсекретарем Энтони Блинкеном соответствующие шаги. Кроме того, постпред США заявила, что Соединенные Штаты намерены в будущем как можно чаще отказываться от своего права вето.

Комментарии читателей:

Alberich

Вот что это значит: США хотят превратить себя в мировое правительство. Три голоса в пользу Запада, два – в пользу остального мира. В итоге США правят, при отказе "по возможности" от права вето, с использованием принципа большинства голосов. (Три голоса против двух.) Почему бы сразу не назначить президента США лидером мирового правительства и главнокомандующим мира, а вооруженные силы США – мировой полицией, которую должен будет финансировать весь мир?

Robert_Rostock

А что если сделать так, чтобы ни одна страна не имела права голосовать по резолюциям, в которых говорится о допущенных ею нарушениях Устава ООН? Ведь таким образом она не могла бы препятствовать принятию этих резолюций, пользуясь правом вето?

Krautrocker

Я никогда этого не понимал. Это ведь то же самое, как если бы я совершил преступление, предстал перед судом, а судья стал бы спрашивать меня, согласен ли я бы осужденным. Я бы ответил "нет", а судья сказал бы: "Ну, что ж, нет так нет, хотя жаль …". Смех, да и только!

Just_my_opinion

В действительности американцы не хотят реформы, которая бы отражала интересы глобального населения и мировой экономики.

Vrumfondel

Интересно будет посмотреть, как американцы станут воздерживаться, когда речь пойдет об их собственных интересах. Себе они в праве вето откажут?

Sebastian-ZMGdsDX7g

Из этого так или иначе ничего не получится. Ведь если возникнет законопроект об отмене права вето, то его нужно будет поставить на голосование, а Россия и Китай его совершенно определенно отвергнут. Это просто очередная бредовая идея американцев.

Enver-pJGqS_17g

Все это доказывает, в каком отчаянном положении находятся американцы, и больше ничего. Они выдвигают все новые и новые глупые идеи, вместо того, чтобы постараться закончить войну.

Dr_VuVanThanh

Право вето – самое большое препятствие. Такое же препятствие – принцип единогласия, консенсуса. Даже в таких менее значительных организациях, как ЕС и НАТО, едва ли удастся в ближайшие 20 лет устранить это препятствие. Что уж говорить об ООН! Честно говоря, я настроен крайне скептически.

Delphin

Соответствующая реформа Совбеза нуждается как минимум в одном случае, когда все проголосовали бы за отмену принципа единогласия. Но именно в Совбезе это ни за что не удастся. Поэтому нынешний план – очередная дымовая завеса. Совбез необходимо распустить и воссоздать уже с другими правилами голосования.

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