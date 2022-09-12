Пентагон опубликовал список вооружения, которое должна получить Украина в новом пакете военной помощи

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После одобрения президентом США Джо Байденом новых поставок оружия на Украину, на официальном сайте американского военного ведомства был опубликован список всего того, что должен получить Киев в рамках нового пакета военной помощи. Согласно списку, Украину ждет следующее вооружение:

• 100 американских военных внедорожников HMMWV (модернизированные «Хаммеры»);

• более пяти тысяч противотанковых систем;

• дополнительные снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS;

• 1000 снарядов для артиллерийских противотанковых систем минирования RAAM;

• высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM, гранатометы и стрелковое оружие;

• 4 единицы 105-мм гаубиц, плюс 36 000 снарядов к ним;

• полтора миллиона патронов к стрелковому оружию;

• до пятидесяти бронемашин медицинского назначения;

• приборы ночного видения (ПНВ) и некоторое другое военное оборудование.

Это вооружение будет уже двадцатым пакетом военной помощи Пентагона Киеву с начала 2021 года. Комплекс вооружений, вошедший в этот пакет, обойдется американскому бюджету в более чем 670 миллионов долларов.

Всего же с начала прошлого года США выделили Киеву на военные нужды более 15 миллиардов долларов и останавливать печатный станок в этом плане явно не собираются.