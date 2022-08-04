Перечень техники и вооружений, предоставленных Украине в рамках военной помощи США

ЦАМТО, 3 августа. Министерство обороны США 1 августа объявило о выделении Украине дополнительной помощи в области безопасности на сумму 550 млн. долл.
Одобренный президентом США пакет помощи Украине является 17-ым подобным предоставлением ВВТ из наличия Минобороны США, санкционированным администрацией Д.Байдена с августа 2021 года. В состав данного пакета, в частности, вошли: 75 тыс. 155-мм артиллерийских боеприпасов; дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).
Согласно опубликованной Министерством обороны США информации, с момента прихода к власти администрации Д.Байдена США выделили Украине помощь в области безопасности на сумму около 8,8 млрд. долл. Как заявлено, с 2014 года США предоставили Украине помощь в области безопасности на сумму более 10 млрд. долл.
По состоянию на 1 августа перечень техники и вооружений, предоставленных Украине в рамках помощи США в области безопасности, включает:
- более 1400 ПЗРК "Стингер";
- более 6500 ПТРК "Джавелин";
- более 20 тыс. других противотанковых систем;
- более 700 тактических барражирующих боеприпасов "Свитчблэйд";
- 126 ед. 155-мм гаубиц и около 486 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов;
- 126 тактических машин для буксировки 155-мм гаубиц;
- 72 тыс. 105-мм артиллерийских боеприпасов;
- 22 ремонтно-эвакуационные машины;
- 16 РСЗО HIMARS и боеприпасы для них;
- 4 машины управления;
- два ЗРК NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile System);
- 20 вертолетов Ми-17;
- системы контрбатарейной борьбы;
- сотни бронеавтомобилей HMMWV;
- 200 бронетранспортеров M113;
- более 10000 гранатометов и единиц стрелкового оружия;
- более 59 млн. патронов для стрелкового оружия;
- 75 тыс. комплектов бронежилетов и касок;
- около 700 тактических беспилотных летательных аппаратов Phoenix Ghost;
- управляемые ракеты с лазерным наведением;
- беспилотные летательные аппараты "Пума";
- беспилотные катера береговой обороны;
- 26 РЛС артиллерийской разведки;
- четыре контрминометных РЛС;
- четыре РЛС обзора воздушного пространства;
- две системы береговой обороны с ПКР "Гарпун";
- 18 патрульных катеров;
- противопехотные мины M18A1 "Клеймор";
- взрывчатка С-4 и подрывное оборудование;
- тактические защищенные системы связи;
- тысячи приборов ночного видения, тепловизионных систем, оптики и лазерных дальномеров;
- коммерческие услуги спутниковой разведки;
- оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов;
- оборудование для защиты от РХБ угроз;
- медицинские принадлежности, включая аптечки первой помощи;
- средства радиоэлектронной борьбы;
- полевая экипировка и запасные части.
Как заявлено, США продолжают взаимодействовать со своими союзниками и партнерами, чтобы определить и предоставить Украине дополнительные возможности в области безопасности.