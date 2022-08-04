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ЦАМТО

Перечень техники и вооружений, предоставленных Украине в рамках военной помощи США

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Украинские солдаты с американской гаубицей М777
Украинские солдаты с американской гаубицей М777.
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

ЦАМТО, 3 августа. Министерство обороны США 1 августа объявило о выделении Украине дополнительной помощи в области безопасности на сумму 550 млн. долл.

Одобренный президентом США пакет помощи Украине является 17-ым подобным предоставлением ВВТ из наличия Минобороны США, санкционированным администрацией Д.Байдена с августа 2021 года. В состав данного пакета, в частности, вошли: 75 тыс. 155-мм артиллерийских боеприпасов; дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).

Согласно опубликованной Министерством обороны США информации, с момента прихода к власти администрации Д.Байдена США выделили Украине помощь в области безопасности на сумму около 8,8 млрд. долл. Как заявлено, с 2014 года США предоставили Украине помощь в области безопасности на сумму более 10 млрд. долл.

По состоянию на 1 августа перечень техники и вооружений, предоставленных Украине в рамках помощи США в области безопасности, включает:

- более 1400 ПЗРК "Стингер";

- более 6500 ПТРК "Джавелин";

- более 20 тыс. других противотанковых систем;

- более 700 тактических барражирующих боеприпасов "Свитчблэйд";

- 126 ед. 155-мм гаубиц и около 486 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов;

- 126 тактических машин для буксировки 155-мм гаубиц;

- 72 тыс. 105-мм артиллерийских боеприпасов;

- 22 ремонтно-эвакуационные машины;

- 16 РСЗО HIMARS и боеприпасы для них;

- 4 машины управления;

- два ЗРК NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile System);

- 20 вертолетов Ми-17;

- системы контрбатарейной борьбы;

- сотни бронеавтомобилей HMMWV;

- 200 бронетранспортеров M113;

- более 10000 гранатометов и единиц стрелкового оружия;

- более 59 млн. патронов для стрелкового оружия;

- 75 тыс. комплектов бронежилетов и касок;

- около 700 тактических беспилотных летательных аппаратов Phoenix Ghost;

- управляемые ракеты с лазерным наведением;

- беспилотные летательные аппараты "Пума";

- беспилотные катера береговой обороны;

- 26 РЛС артиллерийской разведки;

- четыре контрминометных РЛС;

- четыре РЛС обзора воздушного пространства;

- две системы береговой обороны с ПКР "Гарпун";

- 18 патрульных катеров;

- противопехотные мины M18A1 "Клеймор";

- взрывчатка С-4 и подрывное оборудование;

- тактические защищенные системы связи;

- тысячи приборов ночного видения, тепловизионных систем, оптики и лазерных дальномеров;

- коммерческие услуги спутниковой разведки;

- оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов;

- оборудование для защиты от РХБ угроз;

- медицинские принадлежности, включая аптечки первой помощи;

- средства радиоэлектронной борьбы;

- полевая экипировка и запасные части.

Как заявлено, США продолжают взаимодействовать со своими союзниками и партнерами, чтобы определить и предоставить Украине дополнительные возможности в области безопасности.

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Страны
США
Украина
Продукция
HIMARS
HMMWV
M113 БТР
NASAMS
Ми-17
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