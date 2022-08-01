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Газета.ru

Подаренные Македонии российские танки отправились на Украину

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Источник изображения: Виталий Аньков/РИА "Новости"

Северная Македония передала Украине танки Т-72, ранее поставленные Россией

Северная Македония передала Украине танки Т-72, поставленные Россией в 2000 году в ходе конфликта с албанскими сепаратистами. Конвой техники уже находится в пути на Украину.

Министерство обороны Северной Македонии подтвердило передачу Украине танков Т-72 «третьего поколения». Всего на балансе македонских военных находился 31 Т-72, которые передали стране в рамках помощи России в 2000 году во время конфликта с албанскими сепаратистами.

Сербский телерадиоканал РТС передает, что Минобороны Северной Македонии подтвердило достоверность появившихся в соцсетях кадров передвижения техники, отметив, что конвой танков Т-72 двигается в направлении Украины. В оборонном ведомстве отметили, что речь идет о танках «третьего поколения», состоящих в подразделении, которое вскоре будет расформировано. Изначально эти танки планировали утилизировать, однако нашли им более практичное применение. Ведомство не уточняет, сколько единиц техники было передано украинской стороне.

«Будут предприняты шаги по созданию современных и модернизированных вооружений и мощностей вооруженных сил страны Принимая во внимание данную ситуацию, а также потребности Минобороны Украины, правительством принято решение о безвозмездной передаче определенного количества бронемашин, необходимых для ее нужд», - подчеркнули в ведомстве.

26 июля также стало известно, что Минобороны ФРГ поставили Украине РСЗО Mars-II и зенитные танки типа «Гепард» (зенитная самоходная установка).

Что останется у Македонии

Ранее власти балканской страны заявляли о надежде, что партнеры по НАТО возместят Скопье передачу Киеву Т-72 и поставят технику натовского образца. Там рассматривали поставки либо немецких «Леопардов», либо американских «Абрамсов». Тем не менее, договоренностей о поставках этой техники в Северную Македонию нет.

Таким образом, если Т-72 уже переданы, а германские или американские танки не поставлены, македонская армия сейчас остается либо вовсе без танков, либо с меньшим количеством. В 2004 году власти начали утилизацию советских танков Т-55. На видеозаписи с колонной техники, распространенной в соцсетях, фигурируют порядка 10 единиц танков.

Советское вооружение Украины

Техническую основу украинских сухопутных войск и воздушных сил составляют модернизированные советские образцы. В частности, на вооружении находятся танки Т-84 (модернизация советского Т-80), Т-72 АМТ/АВ/ А/Б1 (модернизация советского Т-72) и Т-72М1, переданные Польшей и Чехией (около 240 единиц). Также танки представлены образцами Т-64БМ «Булат» и Т-64 БВ (модернизация советского Т-64). Также на вооружении есть танк БМ «Оплот» на базе Т-80, однако контракт на изготовление 100 боевых машин до 2018 года не был выполнен.

Боевые машины пехоты представлены советскими БМП-1, БМП-2, БМП-3, БРМ-1К, БМД-1П, БМД-2, а также модернизированными образцами из стран Варшавского договора.

Бронетранспортеры и бронемашины представлены как советскими, украинскими, так и импортными образцами. Советское наследие составляют БТР-60, БТР-70 (и украинская модернизация БТР-70М), БТР-80, БРДМ-2 (и украинские модернизации БРДМ-2Т, БРДМ-2Л1), БТР-Д, МТЛБ, МТЛБ-У. Собственное производство представлено БТР-4Е, БТР-3Е1, БТР-7 «Защитник». Боевые бронемашины представлены образцами «Новатор», «Варта», Козак-2 и 2М. От западных партнеров достались британские бронетранспортеры AT105, FV103 Spartan, Mastiff, Wolfhound, Husky, Saxon, австралийские Bushmaster, швейцарские Piranha III и Mowag Duro 3, американские М113 и HMMWV разных модификаций.

Также Украина использует советские тактические ракетные комплексы «Точка-У». РСЗО представлены советскими «Ураганами» и «Градами» разных модификаций, американскими M142 «HIMARS», M270 MLRS, чешскими RM-80.

Системы ПВО представлены советскими образцами С-300В, «Тор-М», «Оса-АКМ», «Тунгуска», «Шилка», «Стрела-10М, британскими Stormer HVM и ПЗРК Startreak, французскими «Мистралями» и американскими Stinger.

Боевые самолеты представлены советскими образцами и модернизированными Украиной Су-24, Су-25, Су-27, МиГ-29. Армейская авиация - советские Ми-8, Ми-9, Ми-24.


Михаил Родионов

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Страны
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Чехия
Продукция
C-27J
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HMMWV
M1 Abrams
M113 БТР
Stinger
БМД-1
БМД-2
БМП-1
БМП-2
БМП-3
БРДМ-2
БРМ-1К
БТР-3
БТР-60
БТР-7
БТР-70
БТР-80
Ми-24
Ми-8
Мистраль (Mistral)
МТ-ЛБ
Оса-АКМ
С-300
С-300В
Стрела-10
Су-24
Су-25
Су-27
Т-55
Т-64БМ Булат
Т-72
Т-80
Т-84 Оплот
Точка-У
Тунгуска
Шилка
Проекты
NATO
Piranha
Тор ЗРК
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