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ТАСС

Глава ЦРУ заявил, что США не должны брать за правило рассекречивание своих разведданных

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Штаб-квартира ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния
Штаб-квартира ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния.
Источник изображения: © AP Photo / J. Scott Applewhite

По словам Уильяма Бернса, такую практику можно применять в качестве исключения

ВАШИНГТОН, 9 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не должны брать за правило рассекречивание своих разведданных, как это делалось в отношении специальной военной операции РФ на Украине, однако в качестве исключения такую практику могут продолжить. Об этом заявил в четверг директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс, выступая на конференции по кибербезопасности в Вашингтоне.

"Решения рассекретить разведданные всегда являются очень трудными, но я думаю, что когда президент [США Джо] Байден принял решение очень осторожно и очень выборочно обнародовать некоторые из наших секретов, это сыграло очень эффективную роль в последние шесть месяцев, и я думаю, что это может продолжаться и дальше, если мы будем рассматривать это как исключение, а не как правило", - приводит его слова издание "Дифенс уан". В частности, как утверждал директор ЦРУ, обнародование Вашингтоном некоторых разведданных позволило предотвратить "организацию ложных провокаций" в преддверии начала российской спецоперации.

Однако, по словам Бернса, относиться к разведданным легкомысленно - "верный путь" к тому, чтобы лишиться к ним доступа. Как отметил глава ЦРУ, рассекречивание разведданных возможно не при любых сценариях, в особенности когда речь идет о киберугрозах. Он подчеркнул, что предпринимать подобные действия нужно осторожно.

Ранее американские власти обнародовали сведения о российской специальной военной операции на Украине, которые, как они утверждали, были получены американской разведкой, а затем намеренно раскрыты для широкой общественности.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении спецоперации на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также другие государства ввели санкции против российских физических и юридических лиц. Кроме того, западные страны приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе десятками миллиардов долларов. 

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