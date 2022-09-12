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Вестник Мордовии

Нам точно бы не помешало орудие М1989 из КНДР, бьющее на 60000 метров

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Источник изображения: Фото: ЦТАК

Северокорейские 170-мм самоходные артиллерийские установки M1989 Koksan являются развитием более старых орудий, впервые замеченных в 1978 году в районе города Коксан.

Поэтому американцы присвоили ей обозначение М1978, не забыв упомянуть и название населенного пункта.

Поскольку М1989 впервые показали на параде в Пхеньяне в 1989 году, то ей присвоили соответствующее название.

Источник изображения: Фото: ЦТАК

Хоть эта САУ внешне и напоминает советскую 2С7 "Пион", на самом деле в их конструкции мало общего, и разработка в КНДР велась абсолютно самостоятельно.

По открытым данным, артсистема может применять обычные боеприпасы на дистанции до 40000 м, активно-реактивные - до 60000 м. Скорострельность - не менее двух выстрелов в минуту. Боекомплект - 12 выстрелов. Масса - около 40 тонн. Максимальная скорость по шоссе - не менее 50 км/ч. Экипаж - 7 человек.

Источник изображения: Фото: ЦТАК

Кроме этих САУ в КНДР выпускают различные дальнобойные РСЗО, в том числе высокоточные 600-мм с дальностью более 400 км.

Лев Романов

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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
США
Продукция
2С7 Пион
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