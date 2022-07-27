Почему новая 152-мм самоходка из КНДР не хуже натовских САУ Krab и PzH 2000

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Конструкторы из Северной Кореи еще в конце 70-х годов сумели создать дальнобойную самоходную артиллерийскую установку, получившую западное обозначение М-1978 или "Коксан". В честь городка, где ее впервые засекла американская разведка.

При калибре 170 мм она могла посылать снаряды на расстояние в 60000 метров. Скорострельность - не более двух выстрелов в течение 5 минут.

В качестве шасси использовались танки Тип 59 китайского производства. Масса - 40000 кг. Скорость - 45 км/ч. Расчет - шесть человек.

Некоторое количество таких САУ продали Ирану, который использовал их в войне с Ираком.

В середине 80-х была разработана новая версия М-1989, внешне напоминающая советскую пушку 2С7 "Пион".

В ответ на появление в Южной Корее 155-мм орудия К9 в КНДР начали работать над собственным образцом 152-мм самоходки. Новинку, известную как М-2018 представили в сентябре 2018 года на военном параде в честь 70-летия КНДР.

Она имеет традиционную компоновку - двигатель находится в передней части корпуса. Длинноствольное орудие, как считается, при применении активно-реактивных боеприпасов может бить на 40000 метров. То есть, на столько же, на сколько упомянутая К9, польский Krab или германская PzH 2000 ( у последней, кстати, штатный снаряд рассчитан вообще на 36000 м). Скорострельность и характеристики подвижности - приблизительно одинаковые.

САУ имеет систему управления огнем со специальными датчиками и спутниковой навигацией. По некоторым данным, эти орудия в настоящее время серийно производятся и поступают на вооружение.