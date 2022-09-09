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ТАСС

В США заявили, что Украина потеряла в ходе СВО десятки тысяч человек убитыми и ранеными

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Марк Милли
Марк Милли.
Источник изображения: Jim Lo Scalzo/EPA/ТАСС

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении спецоперации на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи

БЕРЛИН, 8 сентября. /ТАСС/. Потери Украины в результате специальной военной операции России составили десятки тысяч человек убитыми и ранеными. Такие данные привел в четверг председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

"Они заплатили высокую цену потерь тысяч, десятков тысяч [человек] убитыми и ранеными", - заявил про вооруженные формирования Украины американский военачальник. Он выступил на пресс-конференции по итогам нового заседания созданной странами Запада группы, которая занимается координацией поставок военной помощи Киеву. Совещание, в котором Милли принял участие, прошло на военно-воздушной базе Рамштайн в Германии.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные и масштабные санкции. Наряду с этим западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе десятками миллиардов долларов. Ряд западных политических деятелей признал, что речь идет, по сути, об экономической войне против России. Как констатировал 16 марта Путин, санкционная политика Запада в отношении Москвы имеет все признаки агрессии. Он указал, что политика сдерживания России является долгосрочной стратегией Запада. 

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Германия
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
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